¡Es oficial! Ewan McGregor volverá a ser Obi Wan Kenobi

La D23 Expo 2019 sigue trayendo sorpresas. Durante el panel de Disney +, Lucasfilm anunció las series de “Star Wars” que serán parte de la plataforma de streaming que se lanza el martes 12 de noviembre, y que en su estreno contará con “The Mandalorian”, la primera serie live action de la saga.

Pero sin duda que la mayor sorpresa de la presentación que comandó Kathleen Kennedy, fue el anuncio oficial de que Ewan McGregor regresa a la franquicia para interpretar nuevamente a Obi Wan Kenobi, y tendrá su propia serie para Disney+, la cual ya tiene todos sus guiones escritos y comenzará su producción dentro de los próximos meses.

La serie de Obi Wan Kenobi se situará entre “Revenge Of The Sith” y los hechos de “A New Hope”, con el maetsro Jedi viviendo en Tatooine y teniendo alguna aventura no contada mientras vigila a Luke Skywalker.

Fuente: Vanguardia