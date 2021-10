Es oficial: ‘El juego del calamar’ es la serie más vista en la historia de Netflix

‘El juego del calamar’ hace historia. La serie coreana se ha convertido en la producción original más vista de Netflix. En pocas semanas, su peculiar trama cautivo a millones de usuarios alrededor del mundo.

La noticia fue dada a conocer en las redes sociales de Netflix, quien aseguró que más de 111 millones de seguidores se unieron al juego mortal de la producción coreana. A diferencia de muchas otras series, a ‘El juego del calamar’ solo le bastó menos de un mes de su estreno para lograr esta hazaña.

Sin mucha promoción, la serie se estrenó el pasado 17 de septiembre, logrando rápidamente llamar la atención de los suscriptores. 456 concursantes competían en un misterioso juego mortal de supervivencia, donde el ganador se llevaría una cantidad de 45 600 millones de wones.

La destreza del guión, las locaciones, los personajes, los momentos violentos y más elementos, fueron la fórmula que derivó en el éxito mundial de esta serie. Hoy en día, ‘El juego del calamar’ es un tema de conversación obligado.

Si aún no te has unido el juego, es el momento indicado. Este es solo el inicio del éxito que persiste. En diversos países donde tiene presencia Netflix, la serie no baja de los primeros lugares en el Top 10 de lo más visto.

Fuente: Forbes