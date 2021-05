«Es muy difícil ser una heroína de acción si eres mexicana y mujer»: Salma Hayek habla de su papel en Eternals

Sin lugar a dudas, Salma Hayek está experimentando «un segundo aire» dentro de su carrera artística, y es que la nominada al Óscar se mantiene en el ojo público gracias a sus próximos proyectos que van desde House of Gucci, Duro de cuidar 2, pero sobre todo Eternals, de la reciente ganadora del Óscar Chloé Zhao. La venidera película de Marvel marca su debut en el universo cinematográfico, pero a decir verdad, la histrión mexicana jamás imaginó formar parte del imperio audiovisual construido por Kevin Feige. En entrevista exclusiva con Variety, Hayek relató cómo fue el proceso de integración al filme, pero sobre todo reflexionó sobre lo difícil que puede ser convertirse en un superheroina dentro de la industria cuando te identifican como mexicana y mujer.

La actriz de 54 años narró el estado de shock e incredulidad que experimentó cuando Marvel Studios la llamó para ofrecerle el papel protagónico de Ajak -el cual, por cierto, en los cómics es un personaje masculino-. Por un momento pensó que se trataba de una broma, pues le parecía extraño que pusieran su atención en una actriz mexicana disfrutando sus cincuenta años de edad.

«Nunca me pasó por la cabeza estar en una película de Marvel. Supongo que pensé que se me había escapado una oportunidad que jamás volvería a repetirse, pero fue un shock absoluto. De repente, recibí una llamada: ‘quieren hablar contigo sobre una nueva franquicia’. Y yo estaba como: ‘¿Qué?’. Y dije que estaba bien […] Es un poco difícil ser una heroína de acción si eres mexicano. Es muy difícil ser una heroína de acción si eres mexicana y mujer. Pero para ser una heroína de acción, mexicana, mujer y de mi edad, creí que estaban jugándome una broma. Y luego, la peor parte es que fui una de las primeras actrices que eligieron. Tuve que mantener la boca cerrada durante tantos meses. No podía decirle a nadie. Y no podía esperar el día en que pudiera decirlo».

Fuente: CinePremier