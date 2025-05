Ernesto Chavana exhibe a esposo de Lupita TikTok; acusa que usaron salud de la bebé para ‘pegarle’ al hospital

Ernesto Chavana -de 57 años de edad- exhibió a la familia de Lupita TikTok por ocultar información de la bebé hospitalizada.

De acuerdo con el presentador, Lupita TikTok y familia lo habrían usado a él para perjudicar al hospital donde fue internada la bebé.

Ernesto Chavana contra familia de Lupita TikTok por aprovecharse de él y la bebé

Por medio de un video compartido en sus redes sociales, Ernesto Chavana habló de su indignación por la hija de Lupita TikTok.

Esto a pesar de que el conductor fue quien abrió su espacio en televisión, Es Show, para darle visibilidad al caso.

Fue por este motivo que Ernesto Chavana acusó directamente a la familia de haberle ocultado información a su beneficio.

El presentador dijo haberse enterado que Karely, la hija de Lupita TikTok, ya presentaba muerte cerebral.

Y que, por si fuera poco, era un diagnóstico que la familia ya conocía.

Siendo esta la información que a Ernesto Chavana nunca le dijeron cuando se acercaron a él.

“Esto de andar ayudando a la gente a veces sale caro. En el programa de Es Show, desde la semana pasada, estuve hablando de la salud de Karely, la hija de Lupita TikTok. Y me entero con tristeza que a la familia les habían avisado con tiempo que la niña ya presentaba muerte cerebral.”Ernesto Chavana

Del mismo modo, Ernesto Chavana aclaró que Lupita TikTok y familia jamás fueron honestos con la salud de la bebé.

Pues a él le decían que estaba bien y que, incluso, ya estaba mejorando.

Siendo que la molestia de Ernesto Chavana radica en que lo utilizaron sólo para ‘pegarle’ al hospital.

Cuyo personal también salió embarrado por el presentador, pues los acusó de no haberse comunicado con él con información verdadera.

“Estuvieron usando al medio para pegarle al hospital con toda su fuerza, en lo que me parece a mí, algo que no se debe hacer. Porque uno no abre el espacio a una familia que parecía que lo necesitaba, pero nadie me informó a mí de la realidad”. Ernesto Chavana.

¿Cuál es el estado de salud de Karely, la hija de Lupita TikTok?

Ernesto Chavana era quien actualizaba el caso de Karely, la hija de Lupita TikTok, en su programa de televisión.

Espacio en el que había anunciado la muerte de la recién nacida, una situación que lo metió en la controversia.

Esto debido a que Lupita TikTok desmintió esta información.

En redes se señala que Ernesto Chavana mal interpretó el diagnóstico de muerte cerebral.

El mismo que Lupita TikTok y familia continúan negando a medios.

Sin embargo, se sabe que, de morir la bebé, la influencer y su esposo podrían ser acusados de homicidio.