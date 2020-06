‘Erika Buenfil y Laura Flores se encargaron de hacerme la vida pedazos’: Alejandra Ávalos

Alejandra Avalos reveló el infierno que padeció a manos de sus colegas Erika Buenfil y Laura Flores, quienes, de acuerdo a la también cantante, le hicieron la vida de cuadritos por envidia al éxito que ella tenía.

“Erika Buenfil y Laura Flores se encargaron de hacerme la vida pedazos en muchas oportunidades, me trataron mal en su momento, me ofendieron, pagaban por ir a mis shows, se sentaban en primera fila con chicos que les pagan la cuenta y estaba yo en el centro nocturno desempeñándome con mi espectáculo y desde la primera fila así a mis pies, me decían: ‘gorda, panzona, tienes celulitis’, así me empezaban a gritar cosas… ‘¿te crees mucho verdad?’, y empezaban a platicar en voz alta para llamar la atención, después de insultarme durante todo el espectáculo, todavía querían ir a saludarme al camerino”,confesó.

De acuerdo a la artista, esta rivalidad fue producto del trabajo que ella desempeñaba. “Todo lo que me dijeron es envidia, porque era el mejor momento, quizá, físico mío, de toda mi vida, ha sido cuando yo tenía 25 años, en donde jamás tendría un gramo de grasa extra, estaba yo marcada, la piel estaba firme en su lugar”.

Pero el odio de Erika y Laura, no quedaba ahí, pues según Ávalos, como ellas tenían una excelente relación con los ejecutivos de la televisora donde trabajan las 3, es que ella no conseguía buenos proyectos.

Siempre ocuparon sus relaciones públicas para tratar de frenar mi carrera, ellas eran como privilegias, intocables, y yo no, yo vengo de abajo, me la partí sola, nadie me ayudó, no tuve padrinos, no tuve mecenas, nadie me patrocinó nada, y eso les daba mucho coraje, ellas hacían otro tipo de sacrificios, no soportaban que yo tuviera más talento o que en su momento yo brillara con una oportunidad”, comentó.

Finalmente, Alejandra reveló en entrevista para el programa Venga la Alegría que el fallecido Raúl Araiza le propuso trabajar junto aErika Buenfil en un exitoso melodrama, pero ella rechazó la propuesta debido a esta situación, por lo que tuvo que declinar al papel protagónico que le ofreció.

Cabe señalar que hasta este momento ni Erika Buenfil ni Laura Flores han dado su versión a estas declaraciones de Alejandra Ávalos.

Por: Agencia México