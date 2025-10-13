Erik Rubín ya dejó la casa que compartía con Andrea Legarreta; Mía Rubín revela cómo es la relación actual de sus papás

La cantante Mía Rubín contó que a pesar de la separación de Andrea Legarreta y Erik Rubín su dinámica familiar sigue siendo la misma, incluso se ven todos los días.

Andrea Legarreta y Erik Rubín anunciaron su separación en febrero de 2023 después de más de dos décadas juntos. A pesar de la ruptura, la pareja ha mantenido una relación cordial por el bienestar de sus hijas, Mía y Nina.

Desde entonces, la conductora y el cantante han declarado en varias entrevistas que su relación de pareja cambió, sin embargo, mantienen el amor y el respeto como la familia que son.

Mía Rubín aprendió una lección tras la separación de Andrea Legarreta y Erik Rubín

A casi tres años de anunciar su separación, Andrea Legarreta y Erik Rubín han cumplido la promesa de mantenerse unidos por el bienestar de sus hijas. Ahora, fue el turno de Mía Rubín quien habló sobre la dinámica familiar que han mantenido desde que sus papás decidieron separarse.

Andrea Legarreta, Erik Rubín y sus Mía y Nina (Instagram)

Durante una entrevista que concedió para el podcast Enkamados, la joven cantante compartió la importante lección que le dejó la separación de sus papás.

«El mayor aprendizaje que ellos me dejaron es que en verdad sí se puede si uno tiene disposición de hacerlo, al final sí se terminó su historia de amor como pareja, ellos son amigos y lo van a ser siempre, ellos se adoran y se aman. Aunque ese amor se transformó, no se fue, entonces yo creo que eso fue lo que ha mantenido esta familia unida».

Erik Rubín, Andrea Legarreta y Mía Rubín (Agencia México)

Reconoció que sus papás ahora se llevan mucho mejor que cuando estaban juntos: «La verdad es que yo tampoco conozco muchas parejas que se lleven así de bien, ellos se llevan mejor que cuando estaban casados, sí es muy loco poder estar con ellos como una familia normal».

Mía Rubín contó que a pesar de que Erik se mudó de la casa desde hace algún tiempo, su dinámica familiar sigue siendo la misma, incluso se ven todos los días. «Sí, mi papá tiene su departamento, pero viene a comer todos los días, todo el tiempo, la verdad es como si no hubiera cambiado nada. El aprendizaje que yo me llevo de ellos es que logran manejar la situación con muchísima madurez, con muchísimo control y respeto a su familia», comentó.

Nina Rubín Legarreta, Andrea Legarreta, Erik Rubín y Mia Rubín Legarreta en los Premios Metropolitanos de Teatro 2019. (Medios y Media/Getty Images)

El peso de ser una Rubín Legarreta

En la misma entrevista, Mía Rubín también habló de la responsabilidad que siente de portar los apellidos de dos figuras destacadas del mundo del espectáculo nacional.

«Es una bendición que viene con presión. Yo estoy consciente de que sí me pasan, aunque no tiene papás famosos, aunque sean talentosos, al final yo sé que tengo esas oportunidades y estoy consciente de ello», explicó.

https://www.youtube.com/embed/ulXUxE8DKXw?si=wMKxh6vMhstdp_in&start=1746

Sin embargo, pese a que ha logrado forjar una carrera por sí misma, reconoció que no ha sido fácil: «No significa que sea fácil, es una carrera dificilísima y, a pesar de ser quien soy y de tener los papás que tengo, me ha costado mucho trabajo y hay puertas que no se me han abierto por ser hija quien soy, entonces lo que a mí me queda hacer es trabajar en mi arte, en mi música, en mi manera de expresarme en el escenario, prepararme», puntualizó.