“Eres un asco de mujer”: Frida Sofía arremete contra contra Paty Chapoy

Tras la acusación que hizo Frida Sofía en el programa De Primera Mano sobre el abuso sexual que sufrió por parte de su abuelo Enrique Guzmán, ayer el programa Ventaneando decidió invitar al cantante a su foro para que respondiera a este señalamiento.

“En mi p… vida le he tocado un pelo a esa niña. No tengo modo de decírtelo de otra manera. Lo único que conozco es verla crecer. No la he tocado ni darle un beso en un cachete. No la he sentido nunca. La veo con mis ojos, no tengo más, no he podido tocar nunca a esa niña. No me veo así, no soy yo, Pati”, le aseguró Guzmán a Pati Chapoy.

Aunque la presencia del papá de Alejandra Guzmán molestó a algunos internautas, pues señalaron que acudió para “lavar su imagen”, lo que desató la furia de las redes fue que los conductores del programa, encabezados por Chapoy, le manifestaron su apoyo al ex esposo de Silvia Pinal porque “es su amigo”.

Esto rápidamente llegó a los oídos de Frida Sofía, quien hasta el día de hoy arremetió con todo contra la conductora, asegurando que es una mala mujer.

“Pati Chapoy me das pena como ‘mujer’, ‘periodista’ o lo que te quieras hacerte llamar. Lo que sí eres es una mala persona y un asco de mujer”, dijo.

La joven cantante recalcó el poco apoyo que ha recibido, pues dice que esa no sería la misma actitud de la conductora si un familiar suyo fuera el afectado.

“¿Y si fuera una denuncia de una mujer en tu familia también te sentirías con tu cara de momia al lado del abusador? A acariciarlo y escuchar sus ‘respuestas’… ya ni sabías qué hacer al final cuando se inclinó hacia ti y te puso el brazo atrás… ¿se sintió un poquito incómoda?”, remató.