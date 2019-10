Enya, la niña de Cuauhtémoc en La Voz Kids

Este domingo inició la edición 2019 de La Voz Kids donde Chihuahua está representado por la ñiña cuauhtemense Enya Madai Meraz.

Ella forma parte de la familia Meraz de la organización musical Sentimiento Latino.

Acompañada de un piano realizó una interpretación magistral, donde proyectó todo su talento, lo que hizo girar las sillas de los coaches Lucero, Melendi y Carlos Rivera.

You are the reason, fue la melodía que cantó.

Enya eligió el equipo del cantante mexicano Carlos Rivera.

Desde Chihuahua, #EnyaMadai rompe los miedos de la timidez con su talento y llega al escenario de #LaVozKidsMx para conquistar a los coaches con su voz y buscar un lugar en la competencia. 🎤 https://t.co/JqmowGFPqO pic.twitter.com/VDCmsKOmwd — La Voz Kids México (@LaVozMexico) October 21, 2019

Información de: XHEPL