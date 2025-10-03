Entre sollozos y súplicas, Sean ‘Diddy’ Combs es sentenciado a cuatro años y dos meses en prisión tras mediático juicio

Por el delito de transportar personas para ejercer la prostitución, el productor Sean ‘Diddy’ Combs fue condenado a 50 meses en prisión.

El magnate musical estadounidense Sean «Diddy» Combs fue condenado a cuatro años y dos meses de prisión por cargos de trata de personas con fines de prostitución. La fiscalía había solicitado 11 años de cárcel para Combs, pero el juez Arun Subramanian dictó una sentencia de 50 meses.

Así fue la audiencia condenatoria de Sean ‘Diddy’ Combs en Nueva York

La audiencia de sentencia en contra de “Diddy” Combs comenzó el viernes 3 de octubre en el tribunal de Nueva York donde, en su presencia y ante una gran multitud, fue condenado. La familia de Combs estuvo presente. Al dirigirse al tribunal antes de que el juez dictara la sentencia, el productor musical dijo que estaba «verdaderamente arrepentido» por sus acciones y pidió al juez «otra oportunidad».

«Le pido a su señoría misericordia», dijo. «Le ruego a su señoría misericordia».

La fiscal Christy Slavik reiteró el viernes que una sentencia severa estaba justificada dado el número de víctimas, la gravedad de sus padecimientos y que sus delitos se hayan extendido por 15 años.

El rapero y productor de 55 años fue sentenciado a 50 meses en prisión (Dia Dipasupil/Getty Images)

Pero la abogada de Combs, Nicole Westmoreland, reclamó al juez una sentencia de 14 meses, que en realidad sería tiempo cumplido, ya que el rapero lleva más de un año encarcelado en Brooklyn.

Familia de «Diddy» Combs pide clemencia al juez que dictó sentencia al productor

Entre sollozos, la abogada Nicole Westmoreland calificó a Sean “Diddy” Combs como una «inspiración» para la comunidad negra y un defensor de la justicia social. «Es solo un ser humano. Ha cometido errores», pero «está arrepentido» y «no beneficia a nadie encerrarlo en una prisión», señaló.

Mugshot de Sean Combs (Getty Images)

Los seis hijos adultos del productor 55 años realizaron una emotiva súplica a favor de su padre, y el mayor, Quincy Brown Combs, lo calificó de «un hombre cambiado».

«Por favor, por favor, denle a nuestra familia la oportunidad de sanar juntos», reclamó una de sus hijas, D’Lila Combs.

Sean ‘Diddy’ Combs estuvo «perdido en las drogas y los excesos»

En una carta enviada al juez el jueves, antes de conocer su sentencia, el ex rapero y empresario de 55 años pidió perdón y «misericordia» y dijo estar «destrozado» por lo que hizo tras «perderse en las drogas y los excesos».

En julio, luego de dos meses de deliberaciones en Nueva York, el jurado desestimó los cargos más graves de tráfico sexual y conspiración contra Sean Combs, con lo que evitó la cadena perpetua. Sin embargo, fue declarado culpable de dos cargos de trata de personas con fines de prostitución.

Sean Combs (Shutterstock)

La cantante Cassie Ventura, una de las víctimas de la estrella y que fue su novia entre 2007 y 2018, instó al juez a considerar «las muchas vidas que Sean Combs ha perturbado».

«Todavía tengo pesadillas, flashbacks diarios y sigo necesitando atención psicológica», escribió en una carta, donde afirmó que ella y su familia habían abandonado el área de Nueva York por temor a represalias si «Diddy» Combs era liberado.

El ex astro del hip-hop, que durante su juicio lució notablemente envejecido, con cabello y barba canosos, fue acusado de obligar a mujeres —incluidas Cassie y una pareja más reciente que testificó bajo el seudónimo de «Jane»— a participar en maratones sexuales con prostitutos masculinos mientras él se masturbaba o grababa.

Cassie Ventura fue una de las ex parejas que testificó en contra de Sean «Diddy» Combs (Getty Images)

También fue acusado de crear una red criminal para organizar estas actividades, conocidas como «freak-offs» o «noches de hotel».

«Toda la sala del tribunal vio imágenes reales de Combs pateándome y golpeándome mientras intentaba escapar de un freak-off en 2016″, escribió Ventura.