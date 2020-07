Entre lágrimas Verónica Montes revela que fue discriminada por ser güera

La actriz Verónica Montes, reconocida por su participación en proyectos como El Señor de los Cielos y La Piloto, reveló que fue víctima de discriminación en un set de grabación.

“A pesar del miedo a contagiarme acepté un trabajo, que agradezco mucho el poder trabajar en lo que amo y que me tomen en cuenta en varios proyectos. Cumplí con todo lo acordado el día de mi llamado y me llevé una gran sorpresa, una no grata sorpresa. El personaje ya no me pertenecía, se lo habían asignado a otra actriz y ahora yo sería otro personaje, una rubia tonta”, explicó Montes.

“Estudié muchísimo para este personaje porque quiero probarme como actriz en nuevas cosas, retarme a mí misma, pero yo para ellos solo era una actriz que podía interpretar esa clase de personajes”, agregó visiblemente afectada.

Acto seguido y llena de lágrimas, la actriz y modelo peruana de 30 años dio a conocer que rechazó el proyecto pese a necesitar el trabajo.

“Es absurdo que en esta industria sigan pensando que las rubias solo somos tontas, que si somos morenas solo podemos hacer un personaje de bajos recursos. Ya basta de estereotipos, ya basta de prejuicios…”, subrayó.

Finalmente, Verónica reveló que luego de recibir este agravio por parte de los directores y de la producción, lo único que obtuvo a cambio fue una disculpa tras retirarse del lugar.

Por: El Imparcial