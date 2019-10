Entre lágrimas, rinden tributo a José José en karaoke de la Alameda

Aún con lágrimas, admiradores, imitadores y algunos que llegaron a conocer a José José en persona se reunieron para una tarde de karaoke en honor del fallecido astro mexicano en la Alameda de la Ciudad de México.

El simple hecho de escuchar sus canciones en la voz de otro hacía que la gente cerrara los ojos para imaginar al difunto ícono de la música romántica, mientras sus restos eran velados en privado en Miami el viernes.

Fernando Domínguez, de 29 años, quien trabaja cantando en el metro, viajó desde el municipio de Ecatepec, Estado de México, para presentarse en el karaoke.

Tiene un corazón muy grande para ayudar a la gente. Qué mejor que rendirle un homenaje ahorita. Cuando llegaba a ver a una persona necesitada como yo no le temblaba la mano para ayudar. Era muy noble”.

Jethro Ramírez, de 10 años y estudiante del quinto año de primaria, conmovió al público con su interpretación de “La nave del olvido”, su canción favorita del cantante. Su padre, Pedro Ramírez, también es músico y así Jethro se animó a participar en el karaoke. Su gusto por José José es un “secreto” que no comparte con sus compañeros de la escuela, pues dice que ellos prefieren el perreo.

“Se me rompió el corazón”, expresó el chico entre lágrimas al hablar de la muerte del astro.

Mauricio Jiménez, de 30 años quien trabaja en ventas, se animó a cantar por considerar al apodado Príncipe de la Canción como uno de sus ídolos. Incluso faltó al trabajo con tal de subirse al escenario.

Este día lo dediqué especialmente a José José. Hoy falté. Es sólo estar aquí porque eso es lo que representa para mí José José y su legado: puro amor y amor que dio por su público siempre”, dijo Jiménez, quien escogió el tema “Amor, amor”.

Aunque el repertorio de José José quizá suena más familiar en la voz de hombres, Verónica Sánchez, una traductora de 25 años, también se animó a cantar. Interpretó “Piel de azúcar”.

La cantó con su hija Marysol en ‘Siempre en Domingo’. Es de las menos conocidas, pero es de las más alegres, por eso me gusta mucho”, dijo Sánchez, quien ha cantado en otras ocasiones en el karaoke semanal organizado por la Ciudad de México.

José Alejandro Ordóñez, de 45 años e imitador profesional de José José, fue uno de los que más animaron al público por su parecido físico y vocal, interpretando temas como “Mi vida” y “Amar y querer”.

Desde hace 15 años y de manera autodidacta trabaja personificando al astro en presentaciones privadas. La muerte de ‘El Príncipe de la Canción’ le causó sentimientos encontrados, pues a pesar de la tristeza que le provocó, también le ha dado más trabajo porque el público ansía escucharlo.

Representar a un artista de esa magnitud no es fácil. Tenía muchos juegos de respiración que yo creo que como él no hay otro. Él fue el único, nosotros somos imitadores. José José me regaló su esencia para cantarle a todo su público”.

En su primera visita al karaoke, Margarita Librado, de 71 años y quien trabaja como empleada doméstica, decidió venir desde Naucalpan, Estado de México, por tratarse de la música de José José. Por momentos trataba de contener el llanto.

“Fue una pérdida muy grande para México porque fue el mejor cantante y siempre lo tendremos en nuestros corazones. Con sus canciones, ¿quién no se va a emocionar? Siempre lo recordaremos como el príncipe que fue y será”.