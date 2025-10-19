Enrique Guzmán sorprende al revelar qué le dejó como herencia Silvia Pinal

La incertidumbre en torno a la apertura del testamento de Silvia Pinal ha prolongado la espera de sus herederos y alimentado especulaciones sobre el destino de sus bienes. En este contexto, Enrique Guzmán decidió abordar públicamente el tema y aclarar su posición respecto a la herencia de la icónica figura del Cine de Oro mexicano.

La lectura del testamento de Silvia Pinal, quien falleció el 28 de noviembre de 2024, se ha visto obstaculizada por una serie de retrasos administrativos y legales.

Aunque a mediados de diciembre de 2024 algunos familiares, entre ellos Alejandra Guzmán, se reunieron para revisar la documentación, la imposibilidad de formalizar el proceso se debió al cierre de los juzgados en México hasta el 15 de enero, según explicó Sylvia Pasquel, otra de las beneficiarias.

María Elena Galindo, albacea de la actriz, señaló en entrevista que aún debía coordinarse con el notario para avanzar, lo que generó mayor incertidumbre sobre la fecha definitiva de la apertura.

El 14 de enero de 2025, Televisa espectáculos informó que la apertura de los papeles podría demorarse hasta tres meses debido a trámites pendientes y a la necesidad de verificar los documentos legales.

La situación se complicó aún más tras el fallecimiento del funcionario público encargado de dar fe de la autenticidad del testamento, según información difundida por la periodista Martha Figueroa, hecho que obligó a designar a un nuevo notario para reiniciar el proceso desde el principio. Hasta el momento, no se ha confirmado si el testamento ya fue abierto.

En medio de este panorama, Enrique Guzmán fue consultado sobre lo que habría recibido de Silvia Pinal. Durante su participación en el programa Hoy, el cantante y expareja de la actriz fue enfático al afirmar que su vínculo con Pinal, tras la separación, se mantuvo en términos de amistad y respeto.

Guzmán declaró: “Heredé nada más su amistad y ya”, evitando así entrar en detalles sobre posibles bienes materiales.

La controversia en torno a la herencia de Silvia Pinal se intensificó a raíz de las acusaciones dirigidas a Efigenia Ramos, exasistente de la actriz, quien habría retirado dinero de las cuentas bancarias de la fallecida.

Según información difundida por el periodista Emilio Morales, Alejandra Guzmán habría confrontado a Ramos, llegando incluso a producirse un altercado físico.

Hasta la fecha, ninguna de las partes implicadas ha emitido declaraciones oficiales sobre estos señalamientos, aunque la atención mediática permanece centrada en cualquier novedad relacionada con el caso.