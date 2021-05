Enrique Guzmán dice temer por su integridad física tras denuncia de Frida Sofía

Enrique Guzmán sigue en la lucha por limpiar su nombre tras la denuncia pública de su nieta Frida Sofía en la que lo señaló de haberla tocado indebidamente a los 5 años de edad, por ello en una entrevista dio crudas declaraciones sobre cómo es su vida ahora.

El cantante reveló que teme por su integridad tras las acusaciones de Frida, por lo que piensa que Pablo Moctezuma, padre de la joven pueda hacerle daño, por lo que ahora cuenta con muchos elementos de seguridad que lo cuidan dentro y fuera de su casa y por si acaso reveló que están armadas.

“Hay peligro, no sé… Pablo es Pablo, y es capaz de que, creyéndole a la niña, de agredirme lógicamente, o no, pero mientras tanto la casa está excesivamente vigilada, tengo gente que me cuida, y no salgo a la calle si no voy con gente armada, desgraciadamente. Y tendré que defenderme, y defender mi casa y defender mi honor a como dé lugar y si es necesario pues lo haré”, confesó en entrevista con ‘Ventaneando’.

Enrique Guzmán continuó con sus declaraciones y aceptó que pese al cariño que le tenía a su nieta, ya no desea saber de ella y confesó que Alejandra Guzmán está en la misma postura y sentenció, “Para mí ella terminó de vivir y para su mamá también”.

El padre de Alejandra Guzmán también confirmó que la cantante sacó de su testamento a Frida Sofía y que el hijo de Luis Enrique será su nuevo heredero, “(A Frida) la sacó del testamento porque era muy cómodo seguir golpeando, la sacó a golpes y no quiso saber más, dijo ‘va para fuera’, y lo que va a ser con su herencia no sé, conmigo no cuenta, pero tengo un nieto que lo adora y creo que es al que le puso su testamento a su nombre”, confesó.

Enrique también comentó que Alejandra Guzmán le reclamó por no haber intervenido antes entre su hija y ella y ponerse del lado de Frida, de lo que ahora el cantante se arrepiente y tratará de manejar este tema de la mejor manera posible.

Asimismo el cantante agradeció el apoyo de su ex, Silvia Pinal tras las declaraciones de Frida, pues en una entrevista comentó que él “no sería capaz”.