Encuentran muerto a hermano de Yolanda Andrade con balazo en el pecho

El día de hoy, Rolando Andrade, hermano de la conductora y actriz Yolanda Andrade, fue encontrado muerto.

Rolando, de 38 años de edad, fue localizado dentro de la casa de su fallecido padre, en Culiacán, Sinaloa, con un balazo en el pecho.

Hoy, alrededor de las 9:00 de la mañana se registró una llamada de emergencia. Al arribar a la vivienda ubicada en el fraccionamiento Las Quintas, elementos de seguridad encontraron el cuerpo de Rolando junto a un arma de corto calibre.

Foto: cuartoscuro

Los peritos de la Fiscalía General del Estado aún se encuentran esclareciendo lo sucedido, pues hasta el momento no saben si se trató de un suicidio, un crimen doloso o un asalto.

Al momento, la conductora no se ha pronunciado sobre lo sucedido.

Por su parte, Marilé Andrade, hermana de Yolanda, aclaró en el programa Venga la Alegría que es medio hermano y no tenían mucha relación con él.

Me gustaría aclarar que es medio hermano, que lamentamos muchísimo la pérdida, nuestras condolencias a su familia. Obviamente es una noticia que impacta a todos, sin embargo, aclarar que nosotros no teníamos relación con este muchacho, yo creo que lo vi dos veces en mi vida, entonces no teníamos una relación cercana para nada”