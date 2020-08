En redes resurge un video de Chadwick Boseman llorando por dos niños con cáncer terminal

Luego de la muerte de Chadwick Boseman resurgió un video donde el protagonista de Black Panther lloró al relatar la historia de dos niños que fueron víctimas de cáncer, al mismo tiempo que él luchaba contra la enfermedad.

En una entrevista realizada en 2018 por el programa de radio SiriusXM, el actor contó sobre la relación que mantuvo con los dos menores que padecían cáncer terminal y sus padres le habían comentado que sólo trataban de resistir hasta el momento que Black Panther se estrenara en cines para que pudieran verla.

“Hasta cierto punto, los escuchas decir eso y piensas, ‘wow. Debo levantarme e ir al gimnasio. Debo levantarme e ir a trabajar. Debo aprender estas líneas. Tengo que trabajar en este acento”, dijo el actor.

This 2018 clip of Chadwick Boseman getting emotional about the impact Black Panther had on two little kids with terminal cancer is especially heartbreaking, knowing now that he was fighting the same fight. RIP. pic.twitter.com/5giV543c8L

— Chicks in the Office (@ChicksInTheOff) August 29, 2020