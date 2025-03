Emocionada, Sofía Castro habla de su primer trabajo junto a Angélica Rivera

Sofía Castro y Angélica Rivera actuarán juntas en la nueva serie, ‘Con esa misma mirada’, que se estrenará el próximo 23 de marzo por Vix.

La actriz Sofía Castro se reencontró con los medios de comunicación tras su regreso a México, debido a que en los próximos días iniciará la promoción de la serie Con esa misma mirada, donde comparte créditos con su famosa mamá, Angélica Rivera.

Debido a que es la primera vez que madre e hija comparten créditos en una producción, la joven manifestó su emoción porque en breve todos conocerán el melodrama donde ambas demostrarán su talento actoral.

Sofía Castro está emocionada por trabajar junto a Angélica Rivera

“Es nuestro primer proyecto juntas, para mí es un sueño hecho realidad trabajar con ella, siempre lo dije, había querido trabajar con mi papá, pude trabajar con mi papá, ahora con mi mamá, en el casting yo estaba super nerviosa, y bueno, la verdad lo van a ver”, expresó Sofía Castro.

Angélica Rivera y Sofía Castro en el desfile de Elie Saab en Paris Fashion Week (Instagram/Sofía Castro)

Por otra parte, la también hija del productor José Alberto ‘El Güero’ Castro contó cómo celebró el cumpleaños de su esposo Pablo Bernot , con quien se casó en noviembre pasado. “Le hicimos una comida y estuvimos muy contentos juntos, y bueno, ahorita nos fuimos a Miami porque le gusta mucho bucear, entonces lo acompañé a bucear”, declaró.

Pero ante las preguntas sobre si en breve buscarán convertirse en papás por primera vez, la intérprete manifestó: “Ven, ya van a empezar, primero que cuándo tenía novio, que luego cuándo la boda, no, voy a esperar un ratito. Claro que quiero ser mamá, es mi sueño ser mamá, formar una familia, pero ahorita gracias a Dios tengo mucho trabajo, él también, así que los bebés vamos a aguantar un rato”.

Sofía Castro defiende a Ana Brenda Contreras

Y hablando de embarazos, Sofía Castro salió en defensa de su amiga, la actriz Ana Brenda Contreras, quien provocó gran revuelo en redes sociales por hacer una rutina de pesas en el último trimestre de embarazo.

Sofía Castro (Instagram)

Y es que la actriz dividió opiniones al compartir un video en sus redes sociales en el que aparece haciendo una rutina de ejercicio a dos meses de dar a luz.



“No, no, es que todo el mundo opina, es que yo creo que cada mamá lleva su embarazo como quiere, como sea, haciendo ejercicio, no haciendo ejercicio, comiendo, no comiendo, yo creo que ninguna mamá va a querer lastimar a su bebé, entonces, cada quien que haga lo que le dé paz, lo que sea bueno para ella en su embarazo. Ana Brenda es una preciosura, y ya muchachos, dejemos el hate por favor, cada quien su embarazo, cada quien sus cosas, cada quien sus cubas”, declaró Sofía.