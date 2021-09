Emmy 2021: todos los looks de la alfombra roja

i Josh O’Connor – “Buen look, casi acertado pero no me gustan los pantalones tan flojos y cortos abajo, el saco tiene la solapa muy grande y la rosa del cuello está un poco fanée”, opinó a Infobae la diseñadora de moda Maureene Dinar Gillian Anderson – “Bellísima con falda y crop top Chloé, tendencia muy 2021, el color le sienta muy bien para su tono de piel y cabello”, expresó la reconocida asesora de imagen Gabriela Gurmendi Olivia Colman – “Buena combinación para un outfit, aunque lejos está el estilismo para una red carpet, faltó producción. Optó por Roksanda”, detalló a Infobae la reconocida diseñadora Patricia Profumo Nicole Byer – “Me encanta porque se pone lo que quiere, no le importa su figura y tiene actitud realmente chapeaux por la decisión le queda bien y no le importa lo que digan, es actitud pura”, según Dinar Oona O’Beirn – Según Profumo, “lució un vestido muy folk para un evento Emmy, hubiera elegido un outfit que la destaque más ya que puede lucir muy bien su figura. Faltó creatividad y gala en ella” Billy Porter- “Siempre con elecciones dramáticas, muy su estilo, en total black y joyería fabulosa que son su marca registrada”, soslayó Gurmandi Rita Wilson – Dinar opinó: “Me encantó, su estilo habla de una mujer libre, el traje Tom Ford es canchero, sobrio. Ese look le queda cómodo. Las sandalias están perfectas y acordes” Ken Jeong y su esposa Tran Jeong – “Un elegante vestido celeste pálido y combinación correcta de accesorios en ella”, opinó Gurmandi Emerald Fennell – “En Valentino , un espléndido vestido con pedrería y toque de color lima, tendencia 2021”, advirtió la asesora de imagen Gabriela Gurmandi John Oliver – “Cool, muy bien, prolijo, impecable el traje. Bien la camisa, el corbatín súper clásico pero muy arreglado, muy bien y elegante, El único problema es que cuando él se pone las manos en el bolsillo se abre el saco y se ve la corbata muy larga”, detalló Maureene Dinar Emma Corrin – “Me encantó la audacia de combinar los guantes largos con un traje simple y strapless para esta ocasión, me hubiera gustado que luzca un buen peinado recogido en vez de cofia, pero excelente por la decorosa audacia en el outfit”, precisó Patricia Profumo Kaley Cuoco – “Súper sexy en un diseño de color lima”, opinó Gurmandi Samira Wiley – Profumo declaró: “Me encantó este look muy masculino con la elección de un género increíble acompañado de unas sandalias ideales para complementar el look” Beth Behrs – “Me gustó, se puso over size tipo poncho en color manteca sin brillo. Muy elegante el blanco y crudo es el color de la temporada es el ganador!! me gustó lo sabe llevar y tiene buena actitud que es lo importante para poder llevar ese tipo de prendas”, resaltó Maureene Dinar