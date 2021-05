Emma Watson regresa a Twitter para aclarar rumores sobre su futuro

Desde hace meses circulan rumores sobre la supuesta retirada de la interpretación de Emma Watson, una decisión que podría haber tomado debido a su compromiso con Leo Robinton.

Pese a que su agente desmintió estas especulaciones el pasado febrero y afirmó que la intérprete seguía en activo, ahora ha sido la propia estrella la que se ha pronunciado al respecto.

Queridos fans, los rumores sobre si estoy comprometida o no, o si mi carrera está inactiva o no, son formas de generar clics cada vez que se revela que son verdaderos o falsos”, aseguró en Twitter la actriz, que no publicaba en la red social desde agosto de 2020.