Emily Blunt podría actuar en Oppenheimer, lo nuevo de Christopher Nolan

En prácticamente toda su filmografía, Christopher Nolan ha trabajado con actores sumamente cotizados. ¿Por qué su siguiente largometraje debería ser la excepción? Hace algunos días, supimos que Cillian Murphy asumiría el rol principal de la próxima película de Nolan, cuyo argumento gira alrededor del científico que creó la bomba atómica. Por otro lado, ahora llegan noticias de que Emily Blunt podría también sumarse al elenco de Oppenheimer, en un papel igualmente esencial para la historia que el cineasta anhela contar.

Esta semana, Deadline reportó que Emily Blunt sostiene conversaciones para interpretar a la esposa del físico Oppenheimer en la homónima película de Nolan. El medio asimismo señaló que existen expectativas en torno a que todo el reparto del filme se componga de grandes celebridades. No obstante, Cillian Murphy es el único actor que (hasta ahora) ha confirmado su participación en el proyecto. Él dará vida al mismísimo Julius Robert Oppenheimer, quien formó parte del Proyecto Manhattan en los años 40 y es considerado padre de la bomba atómica.

Con anterioridad, esta venidera biopic fue descrita como un «thriller épico filmado en IMAX» que permitirá al público adentrarse «en la trepidante paradoja del enigmático hombre que debe arriesgarse a destruir el mundo para salvarlo» (vía). Oppenheimer se basa en el libro ganador del premio Pulitzer, American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, de los autores Kai Bird y Martin J. Sherwin. Además de director y guionista, Christopher Nolan fungirá como productor junto a su eterna compañera Emma Thomas.

Universal Pictures será responsable de distribuir la película a nivel mundial. Apenas en septiembre se confirmó que dicho estudio cinematográfico había reemplazado a Warner Bros. Pictures como el hogar del novedoso proyecto fílmico de Nolan. Se espera que la producción dé inicio a comienzos de 2022, previendo que Oppenheimer llegue a cines el 21 de julio de 2023.

Al equipo de Nolan se suman algunos colaboradores para Tenet, incluidos el cinefotógrafo Hoyte Van Hoytema, la editora Jennifer Lame y el compositor Ludwig Göransson.

Emily Blunt viene de protagonizar Jungle Cruise, una película de aventuras que se inspira en la homónima atracción de los parques temáticos Disney. Antes, la histrión británica encabezó el elenco de Un lugar en silencio: Parte II, la secuela del filme de 2018 donde curiosamente compartió créditos con Cillian Murphy. Esta aterradora continuación, con John Krasinski nuevamente en la silla de dirección, devino un éxito tras acumular 297.3 millones de dólares en taquilla mundial.

Fuente: CinePremiere