Emiliano Aguilar -de 32 años de edad- recurrió a redes sociales para denunciar a Tony Rocks, su exrepresentante.

Emiliano Aguilar llamó “tranza y lacra” a Tony Estrada tras enterarse que cobró por entrevistas que él concedió sin recibir dinero a cambio.

Emiliano Aguilar denuncia a su exrepresentante, Tony Rocks, “por tranza y lacra”

“Es bien tranza, pónganse bien truchas”, dice Emiliano Aguilar sobre Tony Rocks, dueño de T.Rocks Entertainment, una de las agencias de publicidad más influyentes de Los Ángeles.

Mediante un video publicado en la red social, Emiliano Aguilar aseguró que Tony Rocks, su ahora exrepresentante, no trabaja bien.

Ya que se dio cuenta que el mánager de artistas emergentes en Los Ángeles cobraba por entrevistas que él daba gratis y de corazón a diversos medios de comunicación.

“Si alguna vez esta persona les cobró de parte mía, les pido una disculpa. Yo me acabo de enterar que es una persona que no trabaja bien. Me acabo de enterar de muchas cosas, que estaba cobrando las entrevistas que yo las hacía de corazón y ese vato las cobraba”Emiliano Aguilar

Razón por la que el cantante se dijo molesto, ya que Tony Rocks no le dio nada del dinero que cobró.

“No me daba a mí nada de dinero. Yo nunca pedia nada, pero si vas a cobrar por lo menos dame algo”Emiliano Aguilar

Debido a que lo confrontó, su exrepresentante se encargó de echarle a perder su evento.

Tony Rocks canceló a la prensa y nadie asistió a la cita que tenían con Emiliano Aguilar.

“Ahorita iba hacer un evento y esta persona le habló a todos los medios para que no vinieran a mi evento”Emiliano Aguilar

Emiliano Aguilar advierte a Tony Rocks: “Ahora vas a conocer el karma”

A través de sus historias de Instagram, Emiliano Aguilar le aseguró a Tony Rocks que pronto conocerá el karma.

Por supuesto, se trata de una amenaza. Emiliano Aguilar está reuniendo gente que respalde su versión contra Tony Rocks.

La tarea que se dio no fue tan difícil, ya que personas lo están contactando para contarle la mala experiencia que tuvieron con el mánager.

Anécdotas que el hijo de Pepe Aguilar está haciendo públicas.

“Dime @TonyRocks por qué la mayoría de los comentarios están de acuerdo conmigo que eres una pinche lacra? Yo sé que no soy el único al que se la has aplicado. Ahora vas a conocer el karma”Emiliano Aguilar

En la red social gente se ha quejado de haberle pagado para ser parte del club de fans de su artista favorito.

Así como una persona de la prensa acusa a Tony Rocks de haberle cerrado las puertas en el mundo de la farándula sin ninguna justificación.

Y alguien más dice que el mánager usa a las personas según su conveniencia ya que a él lo engañó con conseguirle boletos para los Grammy a cambio de que fuera su chófer.