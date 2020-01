Elton John vuelve a ganar un Globo de Oro 25 años después

Elton John recibió, luego de 25 años, su segundo Globo de Oro, ahora por la canción original de su película biográfica, el tema “I´m gonna love me again”.

Cameron Diaz se convierte en mamá a los 47 años; su hija se llama Raddix

El cantautor de 72 años recibió el premio junto a Bernie Taupin, con quien ha colaborado ampliamente a lo largo de su trayectoria, y confesó que nunca antes habían ganado juntos, por lo cual también se mostró agradecido.

“Gracias a mis conominados, hicieron un trabajo increíble. También a los que hicieron la producción, los que me ayudaron a cantar, a David (Fumish) y Mathew (Vaughn), a Dexter (Fletcher), a Paramount, a todos los involucrados en la película, fue uno de los momentos más emotivos de mi vida”, aseguró durante su discurso de aceptación.

Con “I’m gonna love me again” Elton John se hizo de su segundo Globo de Oro, el primero lo obtuvo 25 años atrás, en 1995, gracias al tema “Can you feel the love tonight”, original de la película animada de Disney “El Rey León”.