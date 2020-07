Elon Musk desafía a una pelea a Johnny Depp por las acusaciones hechas en su contra

Johnny Depp y Amber Heard se conocieron en 2012 en el rodaje de una película y se enamoraron a primera vista. Su relación comenzó ese mismo año y tres después se casaron en una isla privada que tiene el actor en las Islas Bahamas.

Todo parecía una idílica y bonita historia de amor, pero algo se torció y tan solo un año y medio después de que contrajeran matrimonio, decidieron poner punto final a su relación y separarse. Desde ese mismo año comenzó un tortuoso procedimiento judicial que parece no llegar a su fin y que todos los meses regala varios titulares. Sin duda alguna estamos ante una de las separaciones más polémicas de la historia de Hollywood.

Ahora, se ha escrito un nuevo capítulo en esta interminable historia. Durante este tortuoso procedimiento judicial acusaron a Amber Heard de mantener una relación extramatrimonial con el empresario Elon Musk, algo que a este por lo que parece no le sentó nada bien: “Definitivamente no tuve una aventura con Amber mientras estaba casada con Johnny, eso es totalmente falso”, dijo el fundador de Tesla al New York Times en una entrevista.

Asimismo, Elon no pudo evitar reírse cuando le preguntaron si de verdad hizo un trío junto a Amber y Cara Delevigne: “No hicimos un trío. Creo que la gente piensa que estas cosas son generalmente más salaces de lo que son”, dijo al mismo periódico. Para guinda del pastel al parecer Johnny Depp hizo unas declaraciones en las que se rió de Musk y le llamó en tono despectivo mollusk (molusco) algo que no le gustó nada al dueño de Tesla y que le terminó de enfadar.

Además, tras esto le enseñaron unos supuestos mensajes en los que Johnny Depp amenazaba al empresario, por lo que este contestó de la siguiente manera al afamado actor: “Si Johnny quiere subirse al ring házmelo saber”, dijo en tono de humor y a lo que añadió: “Espero que (Depp) se recupere de esta situación”, concluyó el magnate.

Fuente: Sin Embargo