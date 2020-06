“Ellos ya no quieren que esté aquí”: Filtran supuesto audio de Michael Jackson antes de morir

Los hackers de Anonymous hicieron viral un supuesto audio de Michael Jackson, se dice que esta llamada la hizo días antes de su muerte el 25 de junio de 2009.

El nombre de “Rey del pop” se ha vuelto tendencia en Twitter, pues en los audios aseguró que alguien más poderoso que el gobierno quería deshacer de él; todas estas declaraciones las habría hecho a su abogado Dieter Weisner.

También se han revelado diversos archivos supuestamente ocultos, entre los que destacan temas como el Área 51, la red de tráfico sexual de Jefrey Epstein y los secretos sobre pedofília del Vaticano. Entre estas filtraciones se encuentra un supuesto audio donde Michael Jackson asegura que teme por su vida y cree que podrían matarlo.

Al respecto se han especulado algunas versiones que apuntan a que la razón por la que habrían amenazado al cantante es por el caso de explotación infantil relacionado con el millonario Epstein.

Tras la muerte del cantante comenzaron a surgir diversas teorías que asegurarían que no habría muerto de manera natural y alguien habría intervenido para terminar con su vida.

En el audio Michael Jackson señala:

“No sé si debería decir esto, no sé quién podría estar escuchando. Puede haber un grupo de personas que… se quieren deshacer de mí. Ellos ya no quieren que esté aquí. Además se escucha decir que podrían dispararle, apuñalarlo o incluso ponerle una trampa para hacer pasar su muerte por una sobredosis. No es el gobierno, es más que el gobierno. Ya no me importa mi vida, yo sólo quiero que mis hijos estén bien”Michael Jackson

Esta grabación revela nuevas especulaciones sobre Michael Jackson y además lo vincula con diversas personalidades de Estados Unidos.

Fuente: SDP NOTICIAS