Ellos son los actores que protagonizarán las películas de ‘The Beatles’

Los actores Paul Mescal, Joseph Quinn, Barry Keoghan y Harris Dickinson serán los encargados de encarnar a los integrantes de The Beatles en las nuevas películas biográficas que prepara el director Sam Mendes sobre los músicos de Liverpool.

El cineasta anunció al elenco en la CinemaCon de Las Vegas y reveló que Paul Mescal interpretará a Paul McCartney, Joseph Quinn será George Harrison, Barry Keoghan como Ringo Starr y Harris Dickinson le dará vida a John Lennon.

Los actores que protagonizarán las películas de The Beatles

Sam Mendes prepara una serie de cuatro películas sobre la famosa banda británica, y todas se estrenarán en cines en abril de 2028.

Paul Mescal, Joseph Quinn, Barry Keoghan y Harris Dickinson (Getty Images)

El cineasta aseguró que las películas, oficialmente titulada The Beatles – A Four-Film Cinematic Event, serán la «primera experiencia cinematográfica que se puede ver en forma de maratón», reportó Variety.

«Necesitamos grandes eventos cinematográficos para que la gente salga de casa», declaró Mendes. “Es una oportunidad para comprenderlos más profundamente” agregó.

llevaba años planeando llevar la historia de The Beatles al cine

De acuerdo a la publicación, Sam Mendes llevaba años planeando llevar la vida de los músicos a la gran pantalla. Pero no quería hacer una miniserie y le preocupaba que «la historia fuera demasiado extensa para encajar en una sola película».

Sam Mendes, Joseph Quinn, Barry Keoghan, Harris Dickinson y Paul Mescal (Getty Images)

Así que planeó contar la historia de «la mejor banda de la historia» desde la perspectiva de cada uno de sus integrantes, para intentar capturar la esencia de cada uno.

La película también es el primer largometraje que obtiene los derechos musicales del extenso catálogo de los éxitos de The Beatles, como Strawberry Fields, Let It Be o I Am the Walrus, Yellow Submarine, entre otros famosos temas.