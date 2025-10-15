Ellos serán Jesús y María Magdalena en la secuela de Mel Gibson: ‘La Resurrección de Cristo’

Mel Gibson ha elegido a los actores que tomarán el lugar de Jim Caviezel como Jesús y de Monica Bellucci como María Magdalena

Después de 21 años del estreno de La Pasión de Cristo, Mel Gibson ha anunciado quiénes serán los actores que encarnarán a Jesús y María Magdalena en la secuela que está preparando y que se llamará La Resurrección de Cristo, donde se nos relatarán los tres días entre la crucifixión y la resurrección de Jesús.

Jaakko Ohtonen y Mariela Garriga interpretarán a Jesús y María Magdalena

Después de que se optara por elegir nuevos actores para evitar el trabajo de postproducción para rejuvenecer a los que tuvieron interpretaciones en la primera entrega, La Pasión de Cristo, se eligió a Jaakko Ohtonen como el reemplazo de Jim Caviezel para interpretar a Jesús.

Jaakko Ohtonen es un actor finlandés que ha aparecido en la serie The Last Kingdom de Netflix, así como en Vikings: Valhalla. Tiene 36 años y sus inicios en el mundo de la actuación fueron en la televisión de Finlandia en las series All the sins y Syke. Estudió la carrera de Actuación en Cine y tiene una maestría en Artes Teatrales.

Jaakko Ohtonen es el actor finlandés que encarnará a Jesús en la siguiente película de Mel Gibson. (Instagram – @jaakkoohtonen)

La encargada de reemplazar a Monica Bellucci como María Magadalena es Mariela Garriga, quien también tiene 36 años y nació en La Habana, Cuba. A diferencia de Jaakko, su carrera como actriz es más conocida ya que participó en dos películas de la saga de Misión Imposible: Sentencia Final (2025) y Sentencia Mortal (2023). Mariela también ha hecho muchas películas italianas y es protagonista de la serie Cuando nadie nos vede Max.

Mariela Garriga es la nueva María Magdalena y reemplazará a Monica Bellucci. (Getty Images)

Otros actores que participarán en “La resurrección de Cristo”

Además de Jaakko Ohtonen y Mariela Garriga, Kasia Smutniak será la nueva María, madre de Jesús, quien en la primera entrega fue interpretada por Maia Morgenstern. El personaje de Pedro será del actor Pier Luigi Pasino, un actor italiano que aparece en la serie La ley de Lidia Poët de Netflix Italia. Finalmente, Poncio Pilato será encarnado por Riccardo Scamarcio, actor también italiano que tuvo un papel en John Wick 2: un nuevo día para matar de 2017.

Kasia Smutnia, Pier Luigi Pasino y Riccardo-Scamarcio son algunos de los actores que participarán en la secuela de Mel Gibson. (Getty Images)

¿Cuándo se estrenará “La resurrección de Cristo”?

Las grabaciones comenzaron a penas este mes de octubre de 2025 en los Rome’s Cinecittà Studios, el mismo lugar donde grabó la primera entrega: La Pasión de Cristo. Esta secuela será dividida en dos partes que se estrenarán en 2027, la primera el 26 de marzo, que es considerado “Viernes Santo” para la religión católica y la segunda el 6 de mayo, que es el “Día de la Ascensión”.

Mel Gibson regresa como director en La Resurrección de Cristo. (Getty Images)

El controversial éxito de “La pasión de Cristo”

Estrenada en 2004 bajo la dirección de Mel Gibson, La pasión de Cristo logró una taquilla de $610,063,438 dólares a nivel mundial, lo cual la convirtió en la quinta película más taquillera en 2004, detrás de Shrek 2, Harry Potter y el prisionero de Azkaban, Spider-Man 2 y Los increíbles. En Rotten Tomatoes tuvo una calificación de 49% por parte de los críticos y de 81% de acuerdo con el público.

La película también enfrentó controversias relacionadas a diferencias entre algunas escenas de la película con lo que se relata en la Biblia, así como a críticas por llegar a ser antisemita y por mostrar una violencia excesiva.

La Pasión de Cristo dividió la opinión del público y de la crítica. (Getty Images)

Mel Gibson regresará al cine como director después de una pausa de 9 años desde que dirigió Hasta el último hombre (2016), con la cual incluso fue nominado a los Óscares en la categoría de Mejor Director. Se espera que la secuela La resurrección de Cristotenga el mismo éxito que su antecesora, aunque es probable que también caiga en las mismas controversias.