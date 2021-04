Elizabeth Olsen adelanta que Doctor Strange in the Multiverse of Madness será como un “show de terror”

Doctor Strange in the Multiverse of Madness, una de las próximas y esperadas películas de Marvel Studios a cargo del cineasta Sam Raimi, tendrá su propio acercamiento al género del cine de terror. Así lo ha asegurado la actriz Elizabeth Olsen en una reciente entrevista con el medio Glamour, quien interpreta a Bruja Escarlata en el UCM tras los acontecimientos de WandaVision y que también tendrá un papel destacado en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, secuela de Doctor Strange, junto al actor Benedict Cumberbatch.

DOCTOR STRANGE 2 ABRAZA EL GÉNERO DE TERROR

Y es que el propio Kevin Feige, ahora director de Marvel Studios, ya aseguró que la secuela de Doctor Strange tendría ciertos toques de cine de terror; ahora ha sido la propia Elizabeth Olsen a través de una breve declaración, asegurando que Doctor Strange in the Multiverse of Madness “es una locura de película, definitivamente están buscando ese aire de show de terror”. Recordemos, además, que esta secuela juega un papel destacado en el multiverso de Marvel Studios junto a la serie WandaVisión y la próxima Spider-Man: No Way Home.

Estas palabras tienen todo el sentido del mundo si tenemos en cuenta que el director del filme es Sam Raimi, famoso por la primera trilogía de Spider-Man de principios de los 2000, aunque entre sus trabajos figuran varias película del género del terror, siendo la franquicia Evil Dead una de las más representativas.

Doctor Strange en el Multiverso de la Locura tiene previsto su estreno el 25 de marzo de 2022, película dirigida por Sam Raimi con un reparto que incluye nombres como Benedict Cumberbatch como Stephen Strange, Benedict Wong como Wong, Rachel McAdams como Christine Palmer o Chiwetel Ejiofor como Mordo, además de la propia Elizabeth Olsen como Bruja Escarlata o la introducción de Xochitl Gomez como America Chavez, en el debut del personaje en el UCM.

