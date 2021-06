Elijah Wood será el villano del remake de ‘El Vengador Tóxico

Elijah Wood fue elegido para interpretar el papel del villano en una nueva entrega de El Vengador Tóxico, película filmada originalmente en 1984.

El actor de 40 años a pesar de ser recordado por su papel de Frodo en El señor de los anillos, ya ha tenido trabajos en personajes antagónicos, como en Sin City 2005 o Maniac 2012, en los que tuvo roles similares.

En este remake el actor de Hooligans se convertirá en Bob Gabinger, el jefe de la compañía para la que trabaja Winston, el protagonista interpretado por Peter Dinklage (Juego de Tronos).

Del filme no se han brindado muchos detalles, sin embargo ya se sabe que el encargado de dirigir el proyecto será Macon Blair, quien fue galardonado con el Gran Premio de Jurado en el festival de cine de Sundance 2017. En aquella ocasión fue reconocido por su trabajo más memorable, Ya no me siento a gusto en este mundo. El director además destaca por ser guionista, productor y actor.

De momento el remake tiene altas expectativas con Wood, Dinklage y Blair, ya que se trata de una película de culto que en su momento tuvo un bajo presupuesto y fue considerada un desastre, al igual que sus otras tres secuelas.

La noticia de Elijah Wood encarnando al villano en El Vengador Tóxico ha generado especulaciones y se esperan más avances sobre su próximo filme.