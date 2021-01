Eleazar Gómez: Otra exnovia está dispuesta a demandarlo por violencia

Las cosas siguen complicándose para Eleazar Gómez, actor que se encuentra en la cárcel acusado de haber golpeado a su novia Stephanie Valenzuela, en noviembre pasado.

Ahora otra de sus exparejas, la modelo Elia Ezrré, se dice dispuesta a demandarlo por violencia o, en su defecto, apoyar a las otras denunciantes para que Eleazar Gómez finalmente responda ante la ley por sus agresiones a mujeres.

Hace unas semanas, Elia Ezrré reveló que en 2017, cuando fue novia del hermano de Zoraida Gómez, este la sometió a golpes y violencia psicológica, incluso en lugares públicos, lo que la obligó a escapar de la casa que compartían sin sus pertenencias.

Elia Ezrré: Yo “también procedería legalmente con una demanda” contra Eleazar Gómez

En entrevista reciente con ‘Ventaneando’, la modelo aseguró estar dispuesta a declarar si la citan en el proceso que el actor enfrenta actualmente por el delito de violencia familiar.

“Sí, estoy dispuesta a testificar y ser testigo de ‘Tefi'”

Sobre la posibilidad de que ella misma demande al actor por las agresiones que dice haber sufrido cuando tenían una relación, Elia Ezrré, dijo que debido al tiempo transcurrido, posiblemente su denuncia no procedería, pero en caso contrario, sí lo haría.

“Si mi testimonio todavía procede, sabiendo que fue hace años, sí testificaría a favor de ‘Tefi’ y también procedería legalmente con una demanda… En caso de que pueda, lo voy a hacer, pero tampoco sé si mi caso procede porque ya fue hace años… se me complica un poquito más, no como Jeanette, que eso también fue reciente”

Elia Ezrré, exnovia de Eleazar Gómez

“Ya no pueden haber más víctimas” de Eleazar Gómez

Elia dijo que se vería más motivada a proceder legalmente contra Eleazar Gómez si ve que las demandas de Stephanie Valenzuela y Jeanette Karam, otra exnovia del actor, no proceden de forma satisfactoria, porque no desea que se sigan sumando víctimas a la lista del también modelo.

“Ya no pueden haber más víctimas, con una era suficiente y no somos una, somos demasiadas. Las que hablamos somo cuatro y las que no han hablado son más, entonces yo creo que sí lo haría [demandar al actor]”

Fuente: SDP