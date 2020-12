Eleazar Gómez aún amenaza a Stephanie Valenzuela desde la cárcel

Familiares y el abogado del actor Eleazar Gómez dijeron en repetidas ocasiones que él estaba arrepentido por violentar a Stephanie Valenzuela.

Sin embargo, en repetidas ocasiones la misma Stephanie dijo que en ningún momento Eleazar se dirigió a ella para pedirle perdón, pero compañeros de Eleazar y parte de la familia Gómez si le exigían a ella que retirara los cargos por violencia familiar equiparada; y al parecer seguirán insistiendo.

En una entrevista con la revistaTv Novelas, Frank Valenzuela, hermano mayor de la peruana, relató que Eleazar aún sigue amenazando a su hermana desde la cárcel.

Él cree que no ha hecho nada malo, le dice: ‘¡Ya soluciona esto! Me muero de hambre, ¡Tengo que ir a trabajar, ya apúrate! ¡Ven y da el perdón!’. Ni siquiera es bueno para decirle: ‘¡Discúlpame, por el amor que tuvimos! Cometí un grave un error…Por favor, veamos la forma de solucionar’, y eso es lo que más le duele a mi hermana, que no exista arrepentimiento por parte del señor”, dijo Frank.