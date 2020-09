“El wey más feliz del mundo”: Eduardo Videgaray le pidió matrimonio a Sofía Rivera

El conductor Eduardo Videgaray y su novia Sofía Rivera Torres anunciaron su compromiso matrimonial en sus redes sociales a poco más de un año de noviazgo, y a través de su cuenta de Instagram compartieron el romántico momento en el que el controvertido presentador de radio y televisión le pidió a su compañera de programa que se convierta en su esposa.

Fue Sofía, de 27 años de edad y oriunda de San Diego, California, quien publicó un emotivo post en el que afirma que Videgaray es “su alma gemela”:

“Cuando hicimos pública nuestra relación nos escribían “les doy 3 meses”… tú y yo nos volteábamos a ver y nos decíamos “es que no tienen ni p*ta idea”… pero nosotros tampoco sabíamos que esto existía antes de conocernos. Y sí, nosotros no nos conocimos, nos reconocimos. ¡Encontré a mi alma gemela! A poco más de un año juntos, hemos decidido que lo que nos quede de vida lo pasaremos así, juntos.”, escribió al lado del video donde se les ve en un salón vestidos elegantemente y rodeados de velas y flores blancas.

La joven le agradeció a su futuro esposo, quien es mayor que ella por 24 años, haber confiado en ella al elegirla como pareja para crear “su proyecto más importante”, además de comparar su romance con un cuento de hadas:

“No somos perfectos. He cometido errores, te he lastimado. Has cometido errores, me has lastimado. Pero todos los días nos elegimos a nosotros y cada día al amanecer seguiré eligiéndote- para siempre. Tú y yo siempre estamos por encima de nuestros egos, por encima de nuestros pasados, por encima de nuestros miedos. You’re my fairytale, you’re my Once Upon A Time, you’re my Happily Ever After… it’s just the beginning. Gracias por escogerme para crear nuestro proyecto más importe, la vida … prometo tener buen humor y mala memoria. TE AMO @eduardovidegaray !”, agregó.

Por su parte, Videgaray afirmó con un mensaje ser el “wey” más feliz al obtener el sí de su amada: “Gracias por decir Sí. Gracias por haberme elegido y gracias por hacerme el wey más feliz del mundo. Te prometo que no te vas a arrepentir!!”, expresó el hermano del ex secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, acusado de corrupción por el ex Director de Pemex, Emilio Lozoya.