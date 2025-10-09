El secreto mejor guardado de Jennifer Aniston: su dura batalla para quedar embarazada

Tras una década de ser juzgada por la opinión pública, la actriz de 56 años comparte el verdadero motivo por el que no tuvo hijos.

Después de años guardando silencio, Jennifer Aniston decidió abrirse públicamente sobre un tema íntimo que hasta ahora se ha mantenido bajo reserva: su larga lucha por tener hijos. En una reciente entrevista, la actriz compartió fragmentos de su experiencia con la infertilidad y tratamientos de fertilización in vitro (IVF), y aclaró algunos de los rumores más dolorosos que se han construido alrededor de su vida personal.

Jennifer Aniston habla abiertamente sobre las dificultades que enfrentó para tener hijos

A lo largo de dos décadas, la vida personal de Jennifer Aniston ha sido objeto de constantes especulaciones, desde sus relaciones sentimentales hasta la razón por la que no tuvo hijos. Aunque la actriz siempre mantuvo su vida privada al margen del escrutinio público, recientemente decidió romper el silencio.

La actriz habló abiertamente en una entrevista con Harper’s Bazaar, sobre sus batallas silenciosas: los intentos por tener hijos, los tratamientos médicos a los que se sometió, las expectativas sociales y la intensa presión mediática que enfrentó durante años.

“No conocían mi historia ni por lo que había estado pasando durante los últimos 20 años intentando formar una familia, porque no salgo a contarle al mundo mis problemas médicos», señaló la actriz.

Jennifer Aniston (Getty Images)

Aniston explicó que durante esos años de especulación pública la acusaban de anteponer su carrera al deseo de ser mamá. Sin embargo, aquellos rumores sobre su ausencia de hijos y su dedicación al trabajo la afectaron profundamente.

“Llega un punto en el que no puedes evitar escucharlo: la narrativa de que no tendré un bebé, no formaré una familia, porque soy egoísta, adicta al trabajo», dijo.

Tanto Jennifer Aniston como su prometido ocuparon rápidamente sus lugares previo al inicio de la ceremonia. (Getty Images)

Jennifer Aniston comparte su experiencia con tratamientos de fertilidad

Mientras la prensa y el público especulaban sobre su vida personal, Jennifer Aniston atravesaba en silencio un proceso profundamente íntimo: tratamientos de fertilidad en busca de formar una familia.

Según sus propias palabras, decidió mantener ese capítulo en privado para proteger aspectos sensibles de su vida: “Pasé muchos años protegiendo mi historia sobre la fecundación in vitro. El mundo crea narrativas que no son ciertas, así que bien podría contar la verdad”, declaró la actriz.

Jennifer Aniston, protagonista de la serie «Friends», festeja su cumpleaños número 43. (AP)

Cabe destacar que anteriormente, la actriz de 56 años ya había dejado pistas sobre estos tratamientos. En una entrevista con Allure reveló que había hecho “todo lo que pudo” para concebir: tratamientos, terapias alternativas, incluso bebidas tradicionales, pero sin congelar sus óvulos cuando aún podría haber sido una opción viable.

“Estaba intentando quedar embarazada… Me estaba sometiendo a tratamientos de fecundación in vitro, tomando tés chinos, lo que fuera. Estaba intentando todo», señaló.

Jennifer Aniston confiesa que su deseo de ser mamá le dejó aprendizajes

Al reflexionar sobre el pasado, Jennifer Aniston reconoció que ese período le dejó aprendizajes, pero también cicatrices. Afirmó sentirse liberada ahora que ya no vive con la incertidumbre constante: “No me arrepiento de nada… De hecho, siento un poco de alivio ahora, porque ya no existe ese ‘¿Puedo? Tal vez. Tal vez. Tal vez.’ Ya no tengo que pensar en eso»

También aprovechó para desmentir algunos de los rumores que circularon durante años, como la idea de que sus relaciones terminaron por una supuesta falta de deseo de ser madre: “La narrativa de que yo era egoísta… de que mi esposo me dejó porque no quise darle un hijo… fue absolutamente falsa».