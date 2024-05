El drama reinó en Inglaterra esta semana, luego de que durante la visita del duque de Sussex a su país, para celebrar el décimo aniversario de la fundación de los Juegos Invictus, oportunidad para que pudiera haberse reunido con su papá, este encuentro no se dio. Y no sólo eso, sino que una cita que sí concretó el monarca le echó más leña al fuego de la polémica en que ha estado metida la Familia Real durante meses.

Aunque versiones periodísticas afirman que Carlos y Harry no pudieron verse debido a que los horarios en la agenda del soberano no se lo permitieron, en la práctica, esto se traduce como que el rey Carlos III ignoró al príncipe Harry… pero sí se reunió con el ex futbolista David Beckham.

El rey Carlos III ‘ignoró’ al príncipe Harry pero sí se reunió con David Bekcham

De acuerdo con reportes de medios británicos, este viernes Carlos III tuvo un encuentro privado con David Beckham, ex futbolista y antiguo capitán de la selección inglesa de futbol, quienes habrían hablado sobre la Fundación del Rey, un organismo de índole humanitario encabezado por el monarca.

Al parecer, esta reunión habría estado pactada y confirmada con mucho tiempo de anticipación y formaba parte de la lista de actos públicos y privados que atiende Carlos, luego de que retomó su agenda tras avanzar en su tratamiento contra el cáncer. De cualquier forma, la imposibilidad de que viera a su hijo menor nos hace preguntarnos si el palacio de Buckingham no recibió una solicitud por parte de Harry con el debido tiempo para lograr que papá e hijo tuvieran oportunidad de estar juntos en el viaje que hizo el duque de Sussex a su país o si, de plano, Carlos III evitó el encuentro con éste.

“En respuesta a las muchas consultas y continuas especulaciones sobre si el duque se reunirá o no con su padre mientras esté en el Reino Unido esta semana, desafortunadamente no será posible debido al programa completo de su majestad. El duque, por supuesto, comprende la situación de la agenda de compromisos y otras prioridades de su padre y espera verlo pronto”, dijo un portavoz del príncipe Harry el 7 de mayo.