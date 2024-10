El príncipe William habla de Harry por primera vez tras años de distanciamiento

El heredero al trono británico mencionó a su hermano en un nuevo documental que se estrenará esta semana.

La relación entre los príncipes William y Harry ha estado deteriorada desde 2020, cuando el hijo menor de Lady Di y Carlos renunció a su rol dentro de la monarquía británica junto con su esposa, Meghan Markle.

Sin embargo, el heredero al trono británico mencionó a su hermano por primera vez, tras años de distanciamiento.

Príncipe William habla sobre Harry tras años de distanciamiento

Cuatro años han pasado desde que Harry y su esposa Meghan Markle se separaron de la corona británica, lo que marcó un antes y después en su relación con su hermano, el príncipe William.

Sin embargo, a pesar de su distanciamiento, el esposo de Kate Middleton habló por primera vez de Harry, a quien mencionó en el documental Prince William: We can end homelessness, en donde mostará «historias poderosas de aquellos que actualmente no tienen hogar o que han experimentado ese problema» y que se estrena esta semana (en dos partes, el miércoles 30 de octubre y el jueves 31) en la cadena británica ITV.

En este documental, el heredero al trono habla sobre su hermano menor tras recordar una situación de su infancia que vivieron junto a su mamá.

“Mi madre me llevó al Pasaje, nos llevó a Harry y a mí allí. Debía tener unos 11 años, creo que probablemente en ese momento, tal vez 10. Nunca había estado en algo así antes, y estaba un poco ansioso por saber qué esperar”, señaló.

Asimismo, el príncipe William recordó su experiencia en aquel lugar y cómo le sorprendió ver que, a pesar de las circunstancias, las personas allí eran felices.

“Recuerdo que tuve algunas buenas conversaciones mientras jugaba ajedrez y charlaba. Fue entonces cuando me di cuenta de que hay otras personas que no tienen la misma vida que tú. En ese momento pensé: ‘Bueno, si todos no tienen un hogar, todos estarán muy tristes’. Pero era increíble lo feliz que era el ambiente”, puntualizó.

El último encuentro entre William y Harry

En septiembre de 2022, William y Harry tuvieron un inesperado e incómodo encuentro durante los los actos en homenaje y el funeral de Estado tras la muerte de su abuela, Isabel II.

A partir de ese entonces, los hermanos han coincidido en pocas ocasiones, como en la coronación de su padre o de manera privada, pero sin llegar a acercar posturas.