El príncipe Harry habla de la amenaza silenciosa que causa estragos en la salud de los hombres: “Está matando gente”

Como parte de su gira por Nueva York en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, Harry habló sobre este importante tema en el ámbito masculino.

Este viernes 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental y como parte de un viaje de trabajo a Nueva York relacionado con este tema, el príncipe Harry habló sobre una amenaza silenciosa que “está matando gente” y afecta en especial a los hombres en Estados Unidos, aunque es bien sabido que se trata de una problemática global.

El príncipe Harry está en Nueva York por el Día Mundial de la Salud Mental

Al realizar una participación sin previo aviso en un evento organizado por Movember, la organización benéfica de salud masculina más grande del mundo, en la Asociación Australiana Americana en la ciudad de Nueva York, el príncipe Harry señaló cómo ha sido testigo de primera mano de los estragos que causa la falta de difusión y sobre todo de atención de la salud mental en los hombres, al enfrentar el estigma cultural y social de hablar de sus emociones de manera abierta.

“Me he encontrado hablando con muchos veteranos y, al sentarme con ellos, me di cuenta de que el silencio está matando gente”, aseguró el duque de Sussex en su intervención, según da a conocer People.

Tienes que leerlo:

“Hemos avanzado mucho en la erradicación del estigma (sobre hablar y atender la salud mental) a nivel mundial”, añadió Harry, pero insistió en que “el acceso a la terapia sigue siendo un problema grave”.

El príncipe Harry en un panel sobre salud mental en Nueva York (Sussex.com)

Y es que, además del recelo con el que los hombres enfrentan el hablar de salud mental, también es un hecho que los servicios de salud en esta área en específica son de los que menor presupuesto reciben por parte de las autoridades alrededor del mundo y pueden tener un alto costo cuando se trata de servicios privados.

El príncipe Harry habla de la amenaza silenciosa que causa estragos en la salud de los hombres

La presencia del príncipe Harry en el evento denominado “The Real Face of Men’s Health: USA” (“El Verdadero Rostro de la Salud Masculina: E.U.”), que se desarrolló en Nueva York, permitió al hijo menor del rey Carlos III señalar la urgencia de que los servicios de salud mental sean más accesibles para los hombres.

Un tema siempre presente en su agenda:

Espectáculos

El duque de Sussex habló desde su propia lucha con problemas de salud mental, como veterano de guerra, de los que ha hablado abiertamente en el pasado y que lo han llevado a convertirse en activista y vocero de iniciativas encaminadas a atender este sanitario de alcance mundial, como lo ha hecho a través de la Archewell Foundation y los Juegos Invictus.

El príncipe Harry en un panel sobre salud mental en Nueva York (Sussex.com)

En el evento, en el que Harry estuvo acompañado por dos investigadores, el Dr. Zac Seidler, quien es el director global de Investigación de Salud Masculina de Movember, y Calvin Abbasi, perteneciente al Proyecto ANDRON, se señaló de manera frontal que “los hombres estadounidenses mueren más jóvenes, sufren más y sufren en silencio a un ritmo que exige atención urgente”, según dio a conocer el sitio Sussex.com.

Salud mental de los hombres: un tabú que todavía se vive en silencio y soledad

El príncipe Harry destacó, sobre todo, la forma en que los hombres enfrentan y dejan sin atender los problemas de salud desde la soledad y plagados de concepciones erróneas relacionadas con el rol cultural y social que tienen en la sociedad.

El príncipe Harry y Meghan Markle en Nueva York por el Día Mundial de la Salud Mental 2025 (Michael Loccisano/Getty Images)

«Cuando hablo con los hombres, (me doy cuenta de que) las mismas dificultades siguen surgiendo. Lo que me deja ver que el peso que cargan no es poco común. La mayor barrera es la creencia de que nadie los entenderá. La soledad te convence de que eres el único (que padece problemas de salud mental), lo cual rara vez es cierto», enfatizó.

Te puede interesar:

El príncipe Harry y Meghan Markle en Nueva York por el Día Mundial de la Salud Mental 2025 (Michael Loccisano/Getty Images)

Para sumarse a las acciones por el Día Mundial de la Salud Mental, el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle participan en distintas actividades del Proyecto Healthy Minds.