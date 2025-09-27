El príncipe Harry descalifica rumores y revela detalles de su encuentro con Carlos III y sobre el regaló que le llevó

Tras su encuentro con el rey Carlos III, su hijo el príncipe Harry descalificó los rumores que surgieron en torno al encuentro publicados en Reino Unido.

En un hecho sin precedentes pero que deja ver la siempre tensa relación que existe entre él y los medios británicos, el príncipe Harry descalificó los rumores surgidos de su encuentro con su padre, el rey Carlos III, y reveló detalles de esta reunión, incluidos aspectos sobre un regalo que le hizo al monarca.

Tras el breve encuentro con el rey Carlos III ocurrido el pasado 10 de septiembre y que duró menos de una hora, el príncipe Harry envió un comunicado a la revista People para aclarar las versiones dadas a conocer por la prensa de su país y que calificó como falsedades.

En especial, un vocero del duque de Sussex hizo mención a lo publicado por The Sun, medio que asegura que el hijo menor de Carlos III se habría sentido más como un “visitante oficial” que como un miembro de la familia, dadas las formalidades que habría tenido que seguir para el encuentro con su papá.

El príncipe Harry y el rey Carlos III (John Phillips/Getty Images)

El príncipe Harry se defiende; versiones de medios briátinicos son falsas

Hoy People dio a conocer que el príncipe Harry hizo llegar un comunicado, a través de un vocero, para descalificar los rumores que comenzaron a circular tras la reunión que tuvo con su padre, el rey Carlos III, el pasado 10 de septiembre, ya que de esta reunión comenzó a circular la versión de que el monarca habría dado un ultimátum a su hijo, con respecto a que los miembros de la Familia Real deben estar comprometidos al cien por ciento con sus obligaciones o no ser considerados parte de la institución.

“Los informes recientes sobre la opinión del duque sobre el tono de la reunión son categóricamente falsos”, indicó el portavoz a People en el documento enviado este 27 de septiembre.

El príncipe Harry y el rey Carlos III (WPA Pool/Getty Images)

Asimismo, señaló que los medios británicos inventaron aquellas frases adjudicadas a Harry con malas intenciones. “Las citas que se le atribuyen son pura invención, alimentadas, cabe suponer, por fuentes que buscan sabotear cualquier reconciliación entre padre e hijo”.

El regalo del príncipe Harry al rey Carlos III en su reciente encuentro

De la misma forma, el vocero confirmó lo que The Sun dio a conocer respecto a detalles personales del encuentro. “Presumiblemente, esas mismas fuentes también han optado por revelar que se intercambiaron regalos”.

En este sentido, el portavoz del duque de Sussex confirmó al medio estadounidense que el príncipe Harry le regaló a su padre una fotografía enmarcada y aclaró que no se trata de un retrato en el que aparezcan ni Harry ni Meghan Markle, lo que deja entrever que se trata de una foto de los príncipes Archie y Lilibet, nietos de Carlos III.

Harry y Meghan habrían obsequiado una foto de sus hijos, Archie y Lilibet, al rey Carlos III (Getty Images)

“Si bien hubiéramos preferido que esos detalles permanecieran privados, para mayor claridad, podemos confirmar que se entregó una fotografía enmarcada; sin embargo, la imagen no contenía al duque y la duquesa”, agregó el portavoz en el documento.

El reciente encuentro entre el rey Carlos III y su hijo menor, el príncipe Harry, si bien dio muestras de buena voluntad entre padre e hijo para acercarse y mejorar su comunicación, luego de años de distanciamiento, también dio pie al surgimiento de especulaciones sobre el futuro de los duques de Sussex y sus hijos, tanto sobre el rol que Harry y los suyos podrían asumir en el futuro con respecto a la Familia Real, como un posible regreso a Reino Unido, hasta la posibilidad de que hicieran su vida entre Estados Unidos y el país natal de Harry.