El primer tráiler de la secuela de Doctor Strange ya tiene fecha de estreno

Doctor Strange regresará a las pantallas el próximo 17 de diciembre junto a Peter Parker en Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa). Sin embargo, el personaje interpretado por Benedict Cumberbatch también tiene en marcha su segunda película en solitario, cuyo primer tráiler de la nueva cinta del Hechicero Supremo podría llegar antes de lo esperado.

Según informa Daniel Richtman, el avance del filme llegará el próximo 2 de diciembre, es decir, medio mes antes del estreno de la cinta del trepamuros. Aunque hay que tomar esta información con pinzas, no parece nada descabellado, si se tiene en cuenta que la nueva película de Spider-Man muy posiblemente sirva de prólogo para los acontecimientos narrados en esta producción.

La filmación de Doctor Strange 2 comenzó en noviembre de 2020, con Elizabeth Olsen compaginando su trabajo con el rodaje de WandaVision y Benedict Cumberbatch retomando su papel como hechicero.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness estará dirigida por Sam Raimi, creador de la trilogía original de Spider-Man y contará en su reparto, además de con Cumberbatch y Olsen, con varios de los intérpretes de la primera entrega, como Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor o Benedict Wong. Además se rumorea que, en menor medida, podrían hacer acto de presencia otras caras conocidas como James McAvoy dando vida a Charles Xavier o incluso Ghost Rider interpretado por un actor aún por determinar.

La película de Marvel Studios llegará a los cines el 25 de marzo de 2022

Fuente: Sin Embargo