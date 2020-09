El primer adelanto de The Stand, serie apocalíptica adaptada al libro de Stephen King, es revelado

CBS All Access ha lanzado el primer teaser de The Stand, miniserie basada en la novela de fantasía posapocalíptica publicada por Stephen King en 1978.

El clip de 30 segundos no revela detalles sobre la trama y en su lugar presenta a algunos de sus personajes deambulando por calles abandonadas. El video incluye un vistazo a Whoopi Goldberg como la líder espiritual Abagail Freemantle, así como a Randall Flagg, encarnado por Alexander Skarsgard.

“The Stand es la visión apocalíptica de Stephen King de un mundo diezmado por la peste y envuelto en una lucha elemental entre el bien y el mal. El destino de la humanidad reposa sobre los frágiles hombros de la otra Madre Abagail, de 108 años, y un puñado de supervivientes. Sus peores pesadillas están encarnadas en un hombre con una sonrisa letal y poderes indescriptibles: Randall Flagg, el Hombre Oscuro”, dice la sinopsis oficial.

Good Vs. Evil. Where do you stand? Based on the book by Stephen King, #TheStand premieres December 17, only on CBS All Access. pic.twitter.com/NaoTgdEybd

— CBS All Access (@CBSAllAccess) August 31, 2020