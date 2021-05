El padre de Britney Spears declaró demente a su hija para controlar sus finanzas

El padre de Britney Spears alegó que su hija sufría demencia cuando inició los trámites para controlar sus finanzas hace más de una década. La explosiva información se podrá ver en un nuevo documental de la BBC sobre la “Princesa del Pop”, ya que no quiere estar más bajo el control de Jamie Spears y buscará intensificar su estrategia para lograr un veredicto positivo por parte del tribunal de Los Ángeles que lleva su caso.

Jamie Spears, de 68 años, alegó que la cantante tenía serios problemas mentales como razón para que la corte dictaminara darle la custodia y manejo de bienes de su hija en 2008, según los documentos legales que expone el periodista Mobeen Azhar en el documental.

El investigador ha encontrado material judicial en la que el padre de la cantante afirma que padece demencia, un dato desconocido por el público y que, de ser verdad, justificaría que haya sido su tutor legal durante todo este tiempo. No obstante, los miembros del movimiento #FreeBritney creen que Britney está siendo controlada injustamente por su padre y su equipo.

“Britney podría tener demencia“, afirmó Azhar, según recoge el diario The Sun. “No soy médico, pero si ese es el caso, entonces el mundo no es consciente de eso”, agregó.

El documental “The Battle For Britney Spears: Fans, Cash and a Conservationship” se emitirá el próximo miércoles 5 de mayo a través de la BBC2. Los miembros de #FreeBritney creen que Britney Spears está prisionera y que envía señales cifradas a través de sus cuentas de redes sociales rogando que la liberen (Reuters)

La tutela de Britney ha aparecido en los titulares recientemente por el documental “Framing Britney Spears” del New York Times, que expone sus problemas de salud mental, el tratamiento que recibió de la prensa y el movimiento #FreeBritney liderado por fanáticos.

Los partidarios de #FreeBritney creen que Spears está prisionera y que envía señales cifradas a través de sus cuentas de redes sociales rogando que la liberen.

Jamie tiene la tutela de su hija desde 2008, después de que la artista fuera hospitalizada para recibir tratamiento psiquiátrico tras una crisis nerviosa. En 2019 se hizo a un lado debido a problemas de salud. Durante ese tiempo estuvo a cargo Jodi Montgomery que lo reemplazó temporalmente pero luego se quedó en dicho puesto por pedido de Britney, quien ha dicho que no volverá a los escenarios mientras su padre siga controlando su vida.

La semana pasada se dio a conocer que la cantante se dirigirá personalmente en junio al tribunal de Los Ángeles que se ha ocupado de su larga tutela. Spears, de 39 años, rara vez participa en las audiencias judiciales y no ha comentado públicamente sobre la disputa legal.

Ya son más de trece años los que lleva la cantante sin poder controlar su vida. Esta sería la primera vez en más de dos años que la estrella hable en la corte. La última vez, el 10 de mayo de 2019, el tribunal trabajó a puerta cerrada. Nada de lo que se dijo se hizo público.

“Mi cliente (Britney Spears) ha solicitado una audiencia en la que pueda dirigirse directamente al tribunal”, dijo el martes pasado al tribunal el abogado de la cantante, Sam Ingham III. “Mi cliente ha pedido que se haga de forma rápida”.

La jueza Brenda Penny aceptó y fijó una audiencia para el 23 de junio para que Spears hable ante el tribunal. El letrado de la cantante no especificó qué dirá Spears.

Britney dejó claro el año pasado, a través de su abogado, que ya no quiere que su padre se involucre en sus asuntos. Un intento anterior de destituirlo fracasó en agosto de 2020. Durante estos años la cantante ha lanzado tres álbumes, ha completado una actuación de dos años en Las Vegas y ha ejercido de juez en el programa estadounidense, The X Factor. Britney Spears con su novio Sam Asghari y uno de sus hijos en Los Ángeles (The Grosby Group)

En febrero de este año el novio de la cantante criticó duramente al padre de la cantante, Jamie Spears, por “tratar de controlar” su relación con la estrella en una publicación en Instagram. “Es importante que la gente entienda que no tengo ningún respeto por alguien que intenta controlar nuestra relación y constantemente nos lanza obstáculos”, declaró Sam Asghari en la red social. “En mi opinión, Jamie Spears es un idiota”.

El modelo, que rara vez es tan franco sobre su relación con la estrella del pop, agregó que “no entrará en detalles” sobre lo que lo llevó a hablar porque siempre respetó su “privacidad”. Sin embargo, el actor nacido en Irán concluyó: “Pero al mismo tiempo no vine a este país para no poder expresar mi opinión y libertad”.

La pareja se conoció en el rodaje del videoclip “Slumber Party” en el 2016. Mantienen su relación en privado, aunque se prodigan numerosas muestras de afecto en las redes sociales.

La cantante tiene dos hijos, Sean Preston, de 15 años, y Jayden, de 14, de su relación con su ex esposo, Kevin Federline, con quien estuvo casada entre 2004 y 2007

Fuente: Infobae