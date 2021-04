El origen de la frase ”Maldita Lisiada”

A 26 años del estreno de “María la del Barrio” con protagonista a Thalía e Itati Cantoral como antagonista, hay frases de la telenovela que se han vuelto icónicas y siguen vigentes en los admiradores del melodrama.

Con la moda de los “memes” y el humor que caracteriza a los internautas, la frase “Maldita Lisiada” se volvió parte del vocabulario, no oficial, de los mexicanos.

Durante la novela surgió una escena donde Alicia, interpretada por Yulianna Peniche, estaba en su silla de ruedas mientras era besada por Nandito (Osvaldo Benavides). Instantes más tarde, a la habitación entró Soraya Montenegro (Itati Cantoral), vio la escena y gritó la que podría ser la frase más famosa de las telenovelas mexicanas: “¿Qué haces besando a la lisiada? (…) Maldita lisiada”.

Y aunque en muchas ocasiones los actores son dirigidos por los guionistas e incluso suelen salirse de las líneas para darle más “drama” a sus escenas. Itatí Cantoral revela lo que ocurrió al filmar ese episodio en particular.

Durante una entrevista para W Radio, Cantoral fue cuestionada por la famosa frase que le ha dado la vuelta al mundo y a varias generaciones. ¿Fue real o actuada?

“Estaba escrito, fui dirigida por Beatriz Sheridan. Yo tenía en aquella época 20 años, entonces era bastante joven, entonces no tenía ese (…) ni me dejaban tampoco cambiar los textos”

Itatí Cantoral

Afirmó que no esperaba que una frase le diera la popularidad que le dio ni las oportunidades que aparecieron en su carrera tras su personaje.

Fue algo que vino de Dios. Estas como grandes cosas que son inexplicables, que dices ¿pero cómo? (…) Si lo hubiera planeado, como he planeado otros éxitos de mi carrera y no se me han dado tal cual. O sea, tú puedes planear muchas cosas y entregar muchas cosas y todo, pero la última palabra que te da ese hit, ese éxito que te distingue de los demás, sí es un halo divino

Por: Multimedios