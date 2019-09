El nuevo Batman, Robert Pattinson, podría haber revelado un posible crossover con The Joker

El último número de la revista Variety está dedicado al actor Robert Pattinson y sus primeras declaraciones desde que asumió el papel de Batman. Pattinson da muchas pistas sobre lo difícil que es convertirse en el “Hombre Murciélago”, y sin embargo es un pequeño fragmento de texto el que ha hecho saltar las alarmas de los fans.

En un pequeño fragmento del dossier dedicado a Batman / Pattinson, recogido por ScreenRant, el jefe de la oficina de Variety en New York, Ramin Seetodeh trascribe un fragmento de conversación con el actor que involucra de manera directa al inminente y ovacionado Joker de Joaquin Phoenix… ¿y un posible crossover?

“En un momento de nuestra conversación, Pattinson ofrece un comentario mundano sobre Joaquin Phoenix, quien protagoniza Joker, antes de pedir retractarse. ‘Oh, mierda’, dice, y agrega que no está acostumbrado a pensar en spoilers“, escribe Seetodeh antes de añadir que Pattinson también le dijo que “no debería decir eso” ya que está acostumbrado a “las películas art-house, donde puedes ver la película tres veces y no saber de qué trata”, y no quiere revelar ninguna sorpresa antes de tiempo.

La retracción de Pattinson en sus palabras implica que hay mucho más detrás de lo que puede revelar en una entrevista tan temprana. No sería extraño que Matt Reeves decidiese incluir a la versión del Joker de Phoenix en su trilogía de The Batman, aunque el redactor de Variety señala específicamente que el actor se refería a Joaquin Phoenix con su comentario, y no a la película de Joker en general.

Juntando todas las piezas, todo parece indicar que el nuevo Bruce Wayne podría estar refiriéndose más a una aparición del Payaso Príncipe del Crimen en sus películas que a uno crossover entre ambos como tal. Y eso es suficiente para que los fans hayan empezado a especular sobre el futuro cruzado de los dos personajes.

HAY VIDA MÁS ALLÁ DE JOKER

De hecho, el director Todd Phillips ya ha expresado su interés en volver a trabajar con Phoenix en próximos proyectos, confirmando a medias que el personaje seguirá vivo al final de la película de Joker. “Haría cualquier cosa con Phoenix, cualquier día de la semana”, dijo el director en una entrevista promocional de Joker.

“No hay nadie como él. Si él está dispuesto a hacerlo, y si la gente responde bien a ésta película… Warner se nos acercó y dijo ‘¿sabes qué? Si podéis pensar algo…’ Bueno, ahora tengo la sensación de que él y yo podemos pensar algo muy bueno”, añadió entusiasmado el director, que inevitablemente piensa en ampliar la historia del personaje que con tanto atino han creado él y Phoenix.

Las últimas teorías ya señalaban, gracias a una secuencia del tráiler, a que Joker presentará una nueva versión del asesinato de la familia Wayne. Thomas Wayne será una pieza clave del argumento de la película, y eso significa que, si bien Batman aún no existe en el filme, lo hará en un futuro. Y eso, de nuevo, señala hacia un futuro crossover.

The Joker llegará a los cines el próximo 4 de octubre. The Batman, con Robert Pattinson como Bruce Wayne y Matt Reeves en la silla de director, tiene previsto su estreno el 25 de junio de 2021.

Fuente: Sin Embargo