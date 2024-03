‘El niño y la Garza’ gana el Oscar a Mejor Película Animada 2024

El mundo de la animación también merece su reconocimiento, pues necesita de grandes equipos y compromiso para brindar al público una producción de calidad, sin embargo, ya dieron a conocer quién ganó y fue ‘El niño y la Garza’.

Uno de los nombres que resonó con fuerza como favorita a ganar fue el de Hayao Miyazaki y aunque todo puede pasar lo cierto es que sí se llevó el premio a casa por el esfuerzo que conllevó la victoria de éste trabajo.

​Hay diversas opciones en ésta ocasión, pues todas han ganado su lugar dentro de las nominaciones; ahora ésta noche se supo quién venció en la contienda por el Oscar a Mejor Película Animada; te contamos de que van las demás propuestas, así como el ganador.

¿Quiénes son los nominados a Mejor Película Animada de los Oscar 2024?

The Boy and the Heron – Hayao Miyazaki

El regreso de Hayao Miyazaki con la película ‘El niño y la Garza’ ha sido uno de los temas más comentados en los últimos meses. La película presenta la característica animación tradicional a la que Studio Ghibli nos tiene acostumbrados.

Mahito, un joven de 12 años, enfrenta el desafío de adaptarse a una nueva ciudad después de la muerte de su madre. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando una garza parlante le informa que su madre sigue viva. Determinado, Mahito se aventura en la búsqueda de su madre, adentrándose en una torre abandonada que lo transporta a otro mundo.

Nimona – Troy Quane, Nick Bruno

Una de las revelaciones de la ceremonia fue la inclusión en la lista de nominados de la película animada «Nimona», una producción original de Netflix. La trama sigue a un caballero acusado injustamente de un delito que no cometió, y la única esperanza para demostrar su inocencia radica en la ayuda de Nimona, una adolescente con la capacidad de cambiar de forma y que también podría ser el monstruo al que se ha jurado destruir.

​Elemental – Peter Sohn

La elección de Pixar y Disney para los Premios Óscar 2024 se centró en ‘Elemental’, dejando a ‘Wish’ fuera de las nominaciones. En una ciudad donde los elementos de fuego, agua, tierra y aire ocupan distritos separados, una joven de fuego y un joven de agua descubren que, a pesar de las expectativas sociales, comparten muchas similitudes.

En los últimos años, Disney ha visto un cambio en su dominio en las categorías de animación, con solo una película nominada de ambos estudios.

Spider-Man: Across the Spider-Verse – Joaquim Dos Santos, Justin K. Thompson, Kemp Powers

Siguiendo la estela de la exitosa película de 2018, «Into the Spider-Verse», llega la secuela de Spider-Man. En esta entrega, el amigable vecino de Brooklyn, Spiderman, se embarca en una aventura fascinante después de reunirse con Gwen Stacy. Es catapultado a través del multiverso, donde se encuentra con un equipo de individuos arácnidos encargados de proteger la existencia misma.

​Robot Dreams – Pablo Berger

‘Robot Dreams’ de Pablo Berger, nominada al Premio Goya a la mejor película de animación, ha asegurado un puesto para competir en los Oscar 2024.

La historia sigue a Dog, un perro de Nueva York, que entabla una amistad con Robot, un robot. Sin embargo, durante un viaje a la playa, las cosas toman un giro inesperado cuando Robot queda varado en la arena, oxidado. Ante esta situación, Dog se ve obligado a regresar solo a su vida cotidiana.

​Perfil de los nominados

Hayao Miyazaki es un famoso director de cine de animación, además de ser ilustrador, mangaka, empresario y también productor de anime japonés; cuenta con gran renombre internacional y su trayectoria de cinco décadas lo respalda.

Troy Quane hace cine canadiense y en realidad también es un director experimentado al ser un veterano con 27 años en el mundo de la animación. Su segundo largometraje titulado Nimona, está basado en novela gráfica de ND Stevenson y ahora compite por la premiación.

Nick Bruno es un animador de origen estadounidense que ya tenía experiencia con Blue Sky Studios. El nació y creció en Mohegan Lake, Nueva York, Estados Unidos.

Peter Quincy Sohn también es un afamado director, así como animador, actor de voz y hasta artista de historia estadounidense, sólo que tiene ascendencia coreana. Hoy es parte del equipo de Pixar Animation Studios.

Joaquim dos Santos es más que nada director de televisión pero en series de animación y uno de sus trabajos que lo hizo sumamente famoso fue la dirección en la Liga de la Justicia Ilimitada, Avatar: la leyenda de Aang, La leyenda de Korra, así como en Voltron: El Defensor Legendario.

Pablo Berger Uranga, es de Bilbao, nació en el año de 1963 y es cineasta. Sin embargo, ahora llegó su proyecto de Robot hacia la premiación de los Oscares.

Con información de Milenio