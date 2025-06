El método que encontró Pepe Aguilar para sobrellevar el acoso a su hija Ángela

Pepe Aguilar reveló el método que usa para sobreponerse a las polémicas en las que se ha visto envuelta su familia, en especial su hija Ángela Aguilar.

Con una profunda reflexión sobre su trabajo emocional, Pepe Aguilar sorprendió al revelar que desde hace más de una década mantiene un método que le ha ayudado a sobrellevar las polémicas que han envuelto a su familia en el último año, como las que ha protagonizado su hija, Ángela Aguilar.

Pepe Aguilar revela el método que encontró para sobrellevar el acoso a su hija Ángela y demás polémicas

En entrevista con Pati Chapoy, el cantante de regional mexicano compartió el proceso que se ha convertido en una práctica diaria y que ha sido fundamental para hacer frente a las controversias que giran en torno a su vida, subrayando que no fue un camino fácil el estar en el sitio donde hoy se encuentra.

Pasó un duro Día del padre:

“Llevo 16 años trabajando con un coach, señora. Medito diario y viajo a diferentes partes del mundo a meditar nada más y hacer viajes de introspección solo”, confesó el intérprete de “Por mujeres como tú”.

“Y llegar hasta este punto de conciencia, pues no fue gratis, y fue a base de puros trancazos y de trabajarme, de trabajarme en serio. Que le recomiendo a todos”, subrayó.

Pepe Aguilar medita todos los días desde hace 16 años (David Fisher/Shutterstock/David Fisher/Shutterstock)

Al referirse a la delicada situación que atraviesa su hija, Ángela Aguilar, quien ha sido constantemente señalada tras destapar su romance con Christian Nodal y casarse con él, a escasas semanas de que el cantante sonorense anunciara su ruptura con Cazzu, Pepe Aguilar explicó por qué tomó la decisión de buscar ayuda profesional para vivir ese proceso.

“Yo creo que para qué estar solito, con uno, con sus carencias emocionales y sus demonios, lidiando batallas feroces. Hay que pedir ayuda, pero sobre todo hay que responsabilizarse, señora”, dijo el cantante.

“Me encantaría poder responsabilizarme por mi hija o por mi hijo o por mi hermano. Me encantaría poder responsabilizarme, pero no puedo. Y la tercera cosa que creo, yo no puedo hablar por nadie más que por mí mismo”, enfatizó.

Pepe Aguilar medita todos los días desde hace 16 años

Sobre el tiempo que dedica a la meditación, Pepe Aguilar remarcó que lo ha integrado a su vida diaria. “Todos los días, señora, desde hace 16 años. Por lo menos 15 minutos medito”, aseguró y, posteriormente, sorprendió al hacer una inquietante revelación: “Lo más que he meditado son seis horas seguidas en medio de cadáveres. Para mí ese tipo de viajes y ese tipo de trabajos me han ayudado muchísimo. Primero a entenderme y, al entenderme, pues entiendo a los demás”, afirmó.

Pepe Aguilar, quien actualmente tiene 56 años, explicó que su búsqueda comenzó tras observar a un amigo israelí con quien hacía negocios en Los Ángeles. Dado que le llamó la atención su calma y equilibrio pese a vivir situaciones complicadas.

Pepe Aguilar tiene un life coach con el que trabaja cuestiones de su vida interna (Mindy Small/Getty Images)

“Yo lo veía siempre muy tranquilo, muy en paz, muy balanceado con su familia, cuando su familia era un relajo y este cuate estaba siempre zen, siempre estoicamente bien. Entonces le dije: ‘¿Qué te tomas? ¿Cómo le haces? ¿A quién le rezas? ¿O qué? ¿Qué fregados haces?’. Me dice: ‘Ah, pues si realmente quieres saber, te digo. Pues voy a ver un coach’. ‘¿Un coach? ¿Qué es eso? ¿Tú?’. ‘Pues es alguien con el que trabajas tus problemas’. ‘Ah, un psicólogo’, le digo. ‘No, es un coach. Son dos cosas diferentes. Date chance. Si realmente quieres estar como yo estoy, date chance de verlo a ver’”, relató el cantante sobre su primer acercamiento con un life coach.

Con la ayuda de un life coach, Pepe Aguilar ha emprendido un camino que acabara cuando ‘se muera’

En cuanto a su experiencia inicial, Pepe detalló: “El primer día fueron como seis horas y dije: ‘¿Qué es esto?’. Como nunca en la vida me habían zarandeado y entonces, pues ahí empezó un camino que seguramente se acabará cuando me muera. Siempre va a haber más que trabajar. Yo me sentaba a llorar afuera de cada uno de los lugares donde no había entrado nada y sabía que estaba perdiendo, y perdiendo, y perdiendo, y perdiendo”, añadió el hijo de Antonio Aguilar y Flor Silvestre.

Pepe Aguilar (Mindy Small/Getty Images)

Con honestidad y sin pretensiones, Pepe Aguilar dejó en claro que su vida interior es una prioridad constante. Pues más allá de los escenarios y el éxito, está el hombre que ha aprendido, a partir de experiencias dolorosas que se convirtieron en lecciones y con mucha fuerza de voluntad, que existen momentos en los que no puede borrar los escándalos y la polémica que surgen, en especial si se trata de sus seres queridos, como ha sucedido con Ángela, pero ha aprendido a que no le afecten de más.