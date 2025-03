El lado desconocido de la complicada infancia del príncipe William

Un fotógrafo reveló que fue testigo de un triste momento que vivió junto al príncipe William cuando era un niño.

Si hay algo que el mundo sabe es que la infancia del príncipe William no fue fácil. Desde haber vivido la trágica muerte de su madre, la princesa Diana, en 1997, hasta los numerosos eventos que ha enfrentado siendo parte de la Familia Real Británica, está claro que nunca fue un niño «normal». Recientemente, un fotógrafo del diario británico The Mirror, reveló que fue presenció un incómodo momento con el príncipe William, quien en ese entonces tenía solo 9 años.

El lado desconocido de la infancia del príncipe William

Desde el momento en que el príncipe William llegó al mundo, su vida ha estado marcada por una serie de acontecimientos que un niño «normal» difícilmente podría experimentar.

Arthur Edward, un fotógrafo que trabajó con la Familia Real, reveló al diario The Mirror, una anécdota que vivió junto al príncipe cuando él solo tenía 9 años, la cual hasta el día de hoy es un reflejo de lo complicado que fue pertenecer a una de las familias más mediáticas del mundo.

“Recuerdo una vez cuando estábamos en Suiza en un viaje de esquí y ellos iban a hacer una sesión de fotos y recuerdo que William me dijo: ‘Por favor, Arthur, no más fotos, no más fotos’”, reveló.

El príncipe William vivió una infancia difícil. (Princess Diana Archive/Getty Images)

Asimismo, Arthur señaló que el hijo de la princesa Diana «ya estaba harto de eso», lo que lo llevó a pensar que William había sufrido profundamente. Fue entonces cuando comprendió que, al convertirse en padre, William tomó la decisión de que sus hijos no vivirían las mismas experiencias difíciles que él tuvo que enfrentar.

Príncipe William (Getty Images)

El príncipe William da su primer discurso en idioma que aprendió en Duolingo

Lo que hizo este momento aún más especial fue el hecho de que el discurso fue completamente en galés, una lengua que William ha aprendido en el último año con la ayuda de la famosa aplicación de aprendizaje de idiomas Duolingo.

El año pasado, William reveló que había descargado la popular aplicación para estudiar esta lengua, algo que se esperaba desde que heredó el título de príncipe de Gales tras la muerte de la reina Isabel II.

El príncipe William estaba muy molesto con el despido de ahora barón Geidt de Crobeg. (Max Mumby/Indigo/©Getty Images 1431362059)

En un acto que recordó a su papá, el rey Carlos III, quien también tuvo que aprender galés, William ha demostrado su dedicación por conectar con esta parte esencial de su herencia.

En sus palabras, William no solo celebró el Día de San David, sino que también rindió homenaje a la rica historia lingüística de Gales, resaltando el valor que tiene el galés para las generaciones presentes y futuras.