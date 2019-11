El Irlandés de Scorsese, la nueva apuesta de Netflix para el Óscar, se estrena hoy en la plataforma

Luego de haberse estrenado en el Festival Internacional de Cine de Los Cabos y pasar por algunas salas de cine para asegurar su nominación a los próximos premios de la Academia, The Irishman, cinta protagonizada por Robert De Niro, Joe Pesci y Al Pacino, llega este miércoles a Netflix para que sus suscriptores puedan disfrutar de la obra maestra dirigida por Martin Scorsese.

El filme basado en la novela de Charles Brandt I Heard You Paint Houses (2003) recorre la vida de Frank Sheeran “El Irlandés”, un veterano de la Segunda Guerra Mundial que se convierte en un leal integrante de la familia Bufalino, red de gánsters de la mafia italoamericana. A través de tres horas y media, The Irishman ahonda en los crímenes perpetrados por Sheeran y la “misteriosa desaparición” del sindicalista Jimmy Hoffa.

Al director estadounidense le tomó varios años poder llevar a las pantallas esta cinta que fue anunciada en 2008 y que se centra en una historia real. En distintas ocasiones, el también director de Taxi Driver (1976), Toro salvaje (1980) y Gangs of New York (2002), entre otras muchas películas de excelencia, ha comentado que este proyecto se retrasó durante mucho tiempo porque no contaban con un respaldo económico, hasta que finalmente Netflix decidió dar luz verde al proyecto que tuvo un costo de 160 millones de dólares.

EL TRABAJÓ DETRÁS DE LA CINTA

El filme de Scorsese, que se grabó en 108 días y en 117 localizaciones diferentes, contó con alta tecnología para poder “rejuvenecer” a los protagonistas y narrar la historia en diferentes décadas.

Además del elenco de primera encabezado por Robert De Niro, está película cuenta con un gran equipo de producción detrás, en el que se encuentran dos mexicanos: el cinefotógrafo Rodrigo Prieto y el productor Gastón Pavlovich.

De acuerdo con Pavlovich, su historia con El Irlandés surgió en el 2016 cuando Scorsese y él se encontraban grabando Silence, película protagonizada por Andrew Garfield.

“Durante el rodaje, estábamos en Taiwan. En un descanso, Scorsese me invitó a echarme copa de vino con él en su cuarto para descansar y platicar de otras cosas y relajarnos un poquito. En ese momento ¬-nunca olvidaré lo que me dijo- que ‘en agradecimiento por producir Silence -que nadie más quería hacer-, te voy a regalar la próxima película que haga, para que tú la produzcas’. Y ahí empezó”, narró Gastón en entrevista para SinEmbargo.

En contraste, Rodrigo Prieto comenzó a trabajar con el director de Taxi Driver desde el 2013 en las cintas El lobo de Wall Street (2013) y Silence (2016). En The Irishman, el fotógrafo mexicano ayudó a diseñar los sistemas que necesitaban las cámaras para los efectos visuales de rejuvenecimiento.

Desde su estreno en el Festival de Cine de Nueva York, el filme de Scorsese ha sido calificado como la “obra maestra” del director. Distintos usuarios de Twitter y críticos de cine como Chris Evangelista han señalado que “es la forma en la que Scorsese se enfrenta al envejecimiento, su legado y la muerte”. Asimismo, A. O Scott de The New York Times destacó “cuando ves a De Niro y a Pesci juntos en la pantalla… crees en el arte”.

Sin embargo, no sólo los especialistas han elogiado a El Irlandés, el cineasta mexicano Guillermo del Toro recomendó ampliamente el filme a través de una serie de tuits en los que aconseja ver la cinta en un cine “Esta película languideció y su desarrollo estuvo pausado durante mucho tiempo por las cúpulas de los estudios. Tenerla aquí, ahora, es un milagro”, escribió.

The Irishman, película que supone la novena colaboración entre De Niro y Scorsese, está disponible en la plataforma de Netflix a partir de este 27 de noviembre.

Fuente: Sin Embargo