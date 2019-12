‘El Irlandés’ de Scorsese, favorita en los Critics Choice Awards

La película El irlandés, del director Martin Scorsese, lidera las nominaciones de la edición 25 de los Critics Choice Awards, que se entregarán el próximo 12 de enero, seguida por Había una vez en… Hollywood, de Quentin Tarantino, con 12 menciones.

El filme El irlandés, que aborda el crimen organizado en Estados Unidos de la posguerra, está nominado en las categorías Mejor Película, Mejor Edición, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Cabello y Maquillaje, Mejores Efectos Visuales y Mejor Puntaje.

Así como en Mejor Actor (Robert De Niro), Mejor Actor de Reparto (Al Pacino y Joe Pesci), Martin Scorsese por Mejor Director, Mejor Conjunto de Actores, Mejor Guion Adaptado, Mejor Fotografía, Mejor Diseño de Producción.

A su vez, la cinta de Tarantino, Había una vez en… Hollywood obtuvo 12 nominaciones, seguido de Mujercitas (Little Women) con nueve, 1917 y Historia de un matrimonio (Marriage Story) con ocho, y Jojo Rabbit, Guasón (Joker) y Parásitos (Parasite) con siete.

Varios actores recibieron varias nominaciones en los campos de cine y televisión, por ejemplo, Laura Dern podría llevarse a casa dos trofeos por su trabajo en Big Little Lies e Historia de un matrimonio (Marriage Story).

Mientras que Scarlett Johansson recibió nominaciones por sus papeles en Jojo Rabbit e Historia de un matrimonio (Marriage Story) y Asante Blackk obtuvo menciones por sus papeles en This is us y When they see us.

Los nominados a directores de este año también están nominados por sus guiones, incluidos Noah Baumbach por Historia de un matrimonio (Marriage Story), Greta Gerwig por Mujercitas (Little Women), Bong Joon Ho por Parásitos (Parasite) y Quentin Tarantino por Había una vez en… Hollywood.

Para estos premios, la plataforma Netflix obtuvo 61 nominaciones en sus series y películas; HBO recibió 33 nominaciones, seguida de Amazon con 14 y NBC con 12.

When they see us encabeza las nominaciones de series con seis, seguido de This is us y Schitt’s creek, con cinco cada una; los programas que recibieron 4 menciones son Barry, Chernobyl, Fleabag, Fosse / Verdon, Game of Thrones, The Crown, The Good Fight, Unbelievable y Watchmen.

