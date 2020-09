El Internet es “tecnología extraterrestre”, dice Roberto Palazuelos

El pasado 27 de agosto Roberto Palazuelos causo gran polémica al revelar en entrevista con “En el baño tv” que él ha visto objetos voladores no identificados (OVNIS) en Tepoztlán, Morelos.

Ahora el empresario defiende su postura y reafirmó que los extraterrestres existen, además aseguró quehan ayudado en el desarrollo de la tecnología ya que el Internet y el Wi-Fi fue una invención de los extraterrestres.

En entrevista para ‘De Primera Mano’ el actor detalló que en varias veces ha visto como descienden los OVNIS y detalló que es algo que muchas personas conocen. También puntualizó que se tratan de seres muy avanzados y que ellos ayudaron con la tecnología.

“El Wi-Fi, el internet, es tecnología extraterrestre. Salió de una base que cayó en Arizona, lo agarraron los gringos y ahí desarrollaron el Internet. Fue una tecnología que ellos nos quisieron dejar”

Roberto Palazuelos

Roberto Palazuelos puntualizó que los extraterrestres no han hecho contacto directo con los seres humanos ya que no pueden interferir en el desarrollo de la humanidad.

“Hay una razón muy poderosa por la cual ellos no se abren con la humanidad: El libre albedrío. Ellos no pueden interferir en el libre albedrío de los seres humanos, ellos deben evolucionar por sí solos, si ellos nos dieran la tecnología evolucionaríamos muchísimo”

‘El Diamante Negro’ reviró que en Tepoztlán, Morelos los OVNIS tienen una base, aunque detalló que lo hacen por ciertos periodos, y señaló que sea posiblemente el tiempo que se tarden en llegar de su planeta a la Tierra.

“Yo no alcancé a ver la tecnología con la que se adentran en la tierra, no pude, porque me lo impidió la montaña. Tienen la base ahí para que quien los vea bajar no puedan ver su tecnología”

Roberto Palazuelos

Roberto Palazuelos puntualizó que no se trata de ninguna mentira ya que él los vio y no se encontraba bajo los efectos de ninguna sustancia.

“Lo que yo vi no fue un montaje, me pasaron dos naves encima, y estaba conmigo mi chofer. Yo estaba en mis cinco sentidos, ni echándome whisky ni nada por el estilo”

Por último, el famoso remató que las personas no lo podrán creer hasta que los vean: “Hasta que no lo ves, no lo crees”.

Fuente: SDP