El inesperado mensaje que Sergio Mayer Mori le mandó a su ex, Natália Subtil, en ‘La Granja VIP’

A través de un mensaje frente a las cámaras de ‘La Granja VIP’, Sergio Mayer Mori le reconoció a Natália Subtil el trabajo que ha hecho con su hija Mila.

Sergio Mayer Mori es tendencia en redes por su irreverencia y honestas revelaciones en el reality show La Granja VIP. Uno de los temas personales que ha tocado en el programa es su relación con la mamá de su hija Mila, Natália Subtil.

Desde el principio de su relación, el cantante y la modelo acapararon la atención de los medios de comunicación por la marcada diferencia de edades y, a lo largo de los años, han protagonizado diversos episodios de una batalla pública por la manutención y convivencia de la niña.

Sergio Mayer Mori le manda un mensaje a Natália Subtil

Durante una plática con algunos de sus compañeros dentro del reality, Sergio Mayer Mori recordó la polémica que enfrentó hace algunos años con Natália Subtil, la mamá de su hija Mila, quien en varias ocasiones lo ha acusado de no cumplir con la manutención de la niña.

Sergio Mayer Mori (Agencia México )

“Se salió de la casa y lo primero que hizo fue ir a una de las revistas amarillistas y decir ‘Este güey me embarazó, me sacó de la casa, este güey no sé qué’, cuando yo era menor de edad. Y aun así la prensa y todo el público cayó sobre mí porque tengo pit*”, declaró el actor.

El hijo de Bárbara Mori y Sergio Mayer expresó que fue señalado injustamente, sin embargo, añadió que nunca se cuestionó la diferencia de edad entre él y la modelo: “La prensa pudo ser objetiva y decir ‘Miren esta nota, que está embarazada, pero qué pedo con esto (la edad)’. Pero no había esa conciencia hace 10 años. Hoy sí, hoy lo he visto, hoy veo que dicen ‘Hey, qué pedo con las edades, ¿por qué nadie dice nada?’”, expresó.

Natália Subtil y Mila (Alan Carranza)

Y ahora que la Suprema Corte de Justicia de la Nación adoptó un nuevo criterio que permite a las víctimas de abuso o violencia sexual denunciar y exigir indemnización sin prescripción del delito, el actor expresó que, aunque podría denunciar a Subtil, no lo hará para proteger a su hija, incluso le mandó un mensaje donde le reconoció su gran labor como mamá: “Yo se lo agradezco, es más, se lo digo a la cámara: Gracias, Natália, porque te has rifado; Mila es una súper niña, es súper inteligente, súper viva y súper cabrona, súper bien educada, y eso se lo debo todo a Natália”, expresó.

La historia de Sergio Mayer Mori y Natália Subtil

La relación entre Sergio Mayer Mori y Natália Subtil comenzó a principios de 2016 cuando coincidieron en el set de la película Un padre no tan padre. En ese momento la modelo tenía 28 años, mientras que el hijo de Bárbara Mori y Sergio Mayer, era un menor de edad a punto de cumplir 18 años.

Sergio Mayer Mori y Natália Subtil. (Agencia México)

Durante los primeros meses de romance, Natália resultó embarazada. La noticia no fue bien recibida por la familia del joven. La modelo ha declarado que Mayer Mori quedó en shock al recibir la noticia. A su paso por el podcast Sergio Mayer es: Políticamente imprudente, el músico recordó también su reacción al enterarse de la noticia.

«Fue una reacción desde el miedo, le dije ‘¿Cómo?’, apenas estaba empezando a hacer mi primera película; no estaba en mis planes; hoy irónicamente agradezco todo lo que ha hecho Natália, hoy puedo convivir con un ser humano que supera cualquier expectativa».

El 21 de noviembre de 2016, Natália dio a luz a Mila Mayer Subtil, convirtiendo a Sergio Mayer Mori en papá y a Bárbara Mori y Sergio Mayer en abuelos. La pareja presentó oficialmente a la bebé en las páginas de Quién, sin embargo, tras el nacimiento de su hija, la relación de pareja terminó casi de inmediato.

Sergio Mayer Mori, Natália Subtil y Mila, ‘La familia que nunca fue’ (Archivo Quién)

Tras la separación, la convivencia se transformó en un conflicto mediático. Sergio Mayer acusó públicamente a Natália de haber abusado de su hijo, argumentando que el joven era menor de edad, mientras que la modelo ha acusado a su expareja de no hacerse cargo de la manutención de la niña.

Sergio Mayer Mori, Natália Súbtil y Mila (Instagram)

Mayer Mori por su parte ha asegurado que él sí busca a su hija y que es Subtil quien le niega la convivencia e ignora sus mensajes, además la acusó de frustrar sus intentos de ser un papá presente y que utiliza a Mila para perjudicar su imagen. Hace unos meses, Sergio Mayer, el abuelo de la niña, anunció que se había llegado a un acuerdo con Natália para garantizar que su hijo pudiera ver a su hija. Hoy, todo apunta a que han mejorado su convivencia.