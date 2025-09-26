El gran momento de Angélica Rivera: reaparece en premiación tras más de 15 años ausente

Su última aparición en una premiación fue en 2008. Hoy, «La Gaviota» regresa con una nueva serie, dos nominaciones en los Premios Juventud y más guapa que nunca.

Después de más de 15 años alejada de la escena de premiaciones y las red carpets, Angélica Rivera reapareció en los Premios Juventud 2025 que tuvieron lugar en Panamá, acompañada por su hija Sofía Castro.

Durante la ceremonia, Rivera recibió dos nominaciones: “Mi Actriz Preferida” y “Me Enamoran”, esta última junto al actor Diego Klein, con quien comparte protagonismo en la serie Con esa misma mirada.

Angélica Rivera reaparece en los Premios Juventud 2025

Angélica Rivera y Sofía Castro viajaron hasta Panamá para asistir a la 22ª entrega de los Premios Juventud 2025, un evento que marcó el regreso triunfal de “La Gaviota” al mundo de las premiaciones, del cual había estado ausente desde 2008.

Angélica Rivera en Premios Juventud 2025 (Instagram)

Mamá e hija no solo desfilaron juntas por la alfombra azul, también participaron en la ceremonia como presentadoras invitadas, marcando un momento significativo tanto a nivel profesional como familiar.

Fiel a su característico estilo, Angélica llegó al evento con un vestido negro de cuello alto y manga larga, lo que la consolidó como una de las mejor vestidas de la noche.

Por su parte, Sofía, styleada por Karla Guindi, optó por una pieza semitransparente en color negro de Jean Paul Gaultier, la cual combinó con unos zapatos de Saint Laurent.

Sofía Castro en los Premios Juventud 2025. (Instagram)

Más allá del sorpresivo regreso de «La Gaviota», esta premiación marcó un momento importante para la actriz, ya que esta noche fue nominada en dos categorías: “Mi Actriz Preferida” y “Me Enamoran”, esta última junto al actor Diego Klein, con quien compartió créditos en la serie Con esa misma mirada.

Diego Klein, Angélica Rivera (Instagram)

Angélica Rivera y Sofía Castro brillan como presentadoras en los Premios Juventud 2025

Durante la gala de los Premios Juventud 2025, Angélica Rivera, Sofía Castro y Diego Klein —con quien ambas compartieron créditos en la serie Con esa misma mirada— presentaron uno de los bloques más esperados de la noche: el número musical de Camilo, quien interpretó el tema Una vida pasada.

La química entre mamá e hija fue evidente: compartieron risas, miradas cómplices y un discurso breve pero cargado de cercanía. Este momento fue especialmente significativo para los seguidores de la actriz mexicana, que no la veían en un escenario de este tipo desde hacía varios años.

Sofía Castro y Angélica Rivera actúan juntas en la seria «Con esa misma mirada». (Instagram)

La última vez que Angélica Rivera pisó una alfombra de premiación

Hasta donde se tiene registro público, la última vez que Angélica Rivera fue nominada y premiada fue en 2008, en los Premios TVyNovelas, por su papel protagónico en la telenovela Destilando Amor. Aquella noche ganó la categoría de “Mejor actriz protagonista”, gracias a su excelente trabajo en la telenovela de Nicandro Díaz.

Cabe destacar que, un año antes, «La gaviota» se alejó por completo de la televisión, para enfocarse en su relación con el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, con quien se casó el 27 de noviembre de 2010 en una ceremonia religiosa celebrada en la Catedral de Toluca.

La boda de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera (Archivo Quién ®)

El regreso de Angélica Rivera a la televisión

En 2019, después de haber ejercido el rol de Primera Dama de México entre 2012 y 2018, Angélica Rivera se divorció de Enrique Peña Nieto, dando paso a una etapa de bajo perfil mediático.

Aunque después de su separación, continúo alejada del ojo público, fue hasta que en 2024 sorprendió con su regreso a la televisión como protagonista de la serie de ViX Con esa misma mirada, donde compartió créditos con su hija Sofía, marcando así su retorno triunfal a la actuación tras 17 años de ausencia en la pantalla chica.