El fallecido actor Kirk Douglas destina su gran fortuna a la caridad sin dejar nada a su hijo Michael

El reconocido actor Kirk Douglas, que falleció el 5 de febrero a la edad de 103 años, decidió dejar gran parte de su multimillonaria fortuna a la caridad, sin dejar nada su hijo, el actor Michael Douglas.

El diario Mirror reveló el pasado domingo que Kirk Douglas, cuya fortuna se elevaba a 61 millones de dólares, destinó 50 millones de dólares a su entidad benéfica, la Fundación Douglas, cuyo objetivo es “ayudar a aquellos que de otra manera no podrían ayudarse a sí mismos”.

“Su enfoque principal es mejorar la educación y la salud, fomentar el bienestar y, lo más importante, desarrollar nuevas oportunidades para los niños que tienen nuestro futuro en sus manos”, explica sus objetivos la página web de la Fundación.

Según el medio, algunos de los beneficiarios de la fortuna son la Universidad de St. Lawrence, donde se financia una beca para estudiantes de minorías y desfavorecidos; el Teatro Kirk Douglas de Culver City; el Hospital de Niños de Los Ángeles y el Templo Sinaí de Westwood, que alberga el Centro de Infancia Kirk y Anne Douglas. Asimismo, no se reveló a dónde irán los 11 millones de dólares restantes.

Se informa, a su vez, que su hijo Michael cuenta con un patrimonio neto de unos 300 millones de dólares, quien no tendría mucha necesidad de recibir parte de la herencia de su padre.

Una leyenda del cine

Michael Douglas anunció la muerte de su padre en una publicación de Instagram, que incluía varias fotos del famoso actor y varios miembros de la familia.

“Con gran tristeza, mis hermanos y yo anunciamos que Kirk Douglas nos dejó hoy a la edad de 103 años. Para el mundo, él era una leyenda, un actor de la edad de oro del cine que vivió bien en sus años dorados, un humanitario cuyo compromiso con la justicia y las causas en las que creía establecieron un estándar al que todos aspiramos”, escribió.

Durante su carrera cinematográfica de más de 60 años, Douglas participó en más de 80 películas. Fuera de la pantalla grande, él y su esposa Anne estuvieron involucrados en diversos proyectos de caridad, que implicaron la creación de fundaciones y generosas donaciones a organizaciones benéficas.

Descontento con el sistema de los estudios en Hollywood, Douglas lanzó su propia compañía de producción independiente en 1955.

Fue nominado al Óscar tres veces, por sus películas ‘Champion’ (1949), ‘The Bad and the Beautiful’ (1952) y ‘Lust for Life’ (1956), pero tuvo que conformarse con un premio honorífico que recibió en 1996.

