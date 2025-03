«El dolor fue abrumador, otras personas no habrían sobrevivido», dice Karla Sofía Gascón una semana después de los Óscar

Karla Sofía Gascón, actriz nominada a los Premios Óscar por su papel en «Emilia Pérez», señaló que tras su polémica por antiguos tuits donde criticaba a actores y movimientos sociales, está ahora en un momento de «reflexión sobre la salud mental».

Gascón afirmó en un desplegado publicado por The Hollywood Reporter que durante la controversia generada por esos mensajes, a la que llama una “tormenta inesperada y devastadora”, hubo momentos “en que el dolor fue tan abrumador que contemplé lo impensable”.

«¿Qué habría sido de alguien con menos recursos emocionales para resistir este embate? De alguna manera, lo logré. Otras personas no habrían sobrevivido a este invierno brutal que estoy a punto de terminar», dijo.

La intérprete, quien sumó nominaciones en todos las premiaciones por el papel principal de la cinta de Jacques Audiard, pidió disculpas a quienes pudo haber insultado luego de la polémica por sus publicaciones en X, antes Twitter.

«Pido perdón a todos a quienes he ofendido en cualquier momento de mi vida y a lo largo de mi recorrido”, señaló Gascón comprometiéndose además a “seguir aprendiendo y escuchando para no cometer los mismos errores en el futuro”.

“En este último episodio, el más comentado y expuesto de mi vida, se crearon varias cuentas falsas a mi nombre para sumar dolor y confusión”, afirmó al medio.

Karla Sofía Gascón, quien fue nominada al Óscar a mejor actriz, no pasó desapercibida en la 97 ceremonia de los Premios de la Academia, donde el presentador, Conan O’Brien, bromeó respecto a la controversia, que restó puntos a «Emilia Pérez».

“Albergaba pensamientos más oscuros que los que había considerado en algunas de mis luchas anteriores, no menos íntimas y personales”, señaló.

La cinta francesa, pero inspirada en la problemática de violencia y narcotráfico en México, estuvo nominada a 13 Premios Óscar, de los cuales sólo ganó dos, por mejor canción original y por mejor actriz de reparto.

“Ahora que la tormenta se está calmando un poco y lo peor ya pasó (o eso espero), empiezo a ver con claridad lo que he aprendido. Las ofensas no se pueden borrar con más ofensas y los errores no pueden limpiar otros errores, sobre todo cuando la mentira y la falsedad proliferan por todas partes y lo único que me envían de vuelta es rabia, acoso y hasta amenazas de muerte”, puntualizó.